Caro carburanti, pronti 15 milioni per gli autotrasportatori siciliani

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Raggiunta l’intesa sul decreto interassessoriale che dà attuazione alle misure contro il caro carburanti previste dalla legge regionale 13/2026, con uno stanziamento complessivo di 15 milioni di euro destinato agli autotrasportatori. L’intervento punta a sostenere un comparto particolarmente esposto all’aumento dei costi energetici, compensando parte dell’incremento della spesa sostenuta per il gasolio.

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Il provvedimento sarà sottoscritto dagli assessori regionali all’Economia, Alessandro Dagnino, e alle Infrastrutture, Alessandro Aricò. Quest’ultimo ne aveva anticipato l’imminente adozione nel corso di un incontro con i rappresentanti della categoria nei giorni scorsi.

Il decreto individua i beneficiari, i criteri di accesso e le modalità di determinazione dell’agevolazione. Il contributo sarà pari al 70 per cento della spesa aggiuntiva ammissibile, calcolata sulla differenza tra il prezzo effettivamente pagato e il prezzo medio nazionale del gasolio per autotrazione rilevato nel febbraio 2026. Potranno essere considerate le spese sostenute per gli acquisti effettuati dal 1° marzo al 31 dicembre 2026.

Una prima quota, fino a 50 mila euro, potrà essere riconosciuta nell’ambito del regime del “super de minimis”. Per la parte ulteriore, fino alla copertura complessiva del 70 per cento dell’incremento dei costi, la Regione chiederà alla Commissione europea l’autorizzazione alla relativa deroga.

Le domande dovranno essere presentate all’assessorato regionale delle Infrastrutture entro il 30 novembre 2026.

Lo schema di decreto sarà sottoposto alla giunta regionale nel corso della prima seduta utile e successivamente andrà all’esame della commissione Territorio e ambiente dell’Assemblea regionale siciliana, prima dell’invio alla Commissione europea.