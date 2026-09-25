Chiusura della ferrovia tra Catania e Siracusa fino al 31 gennaio: scattano i bus sostitutivi per i lavori PNRR

CATANIA / SIRACUSA – Sospensione totale del traffico ferroviario a partire dalle ore 23:00 del 30 settembre e fino al 31 gennaio lungo la tratta compresa tra Catania Aeroporto Fontanarossa e Siracusa, oltre che sulla linea Catania-Caltagirone/Gela. La decisione di Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana si è resa necessaria per consentire un imponente piano di ammodernamento e consolidamento dell’infrastruttura del valore complessivo di circa 215 milioni di euro.

Pubblicità

Per l’intera durata dei cantieri, che vedranno impegnati oltre 250 tra tecnici e operai specializzati, la circolazione dei treni subirà pesanti variazioni, cancellazioni e sostituzioni con autobus.

Nel dettaglio, tutti i convogli regionali previsti tra Messina/Catania e Siracusa saranno cancellati e sostituiti da bus nella tratta tra l’aeroporto di Catania e Siracusa. L’interscambio treno-bus avverrà di norma alla stazione di Catania Centrale (con l’eccezione del Regionale 5381 delle 5:10 da Messina, per cui il bus partirà direttamente da Catania Aeroporto). Stessa sorte per i collegamenti Intercity Giorno e Notte da e per Roma e Milano, sostituiti da bus nel tratto siciliano e soggetti a cancellazioni parziali già a partire dal 30 settembre. Stop completo ai treni anche sulla Catania-Caltagirone, interamente coperta da autobus sostitutivi.

Gli interventi, finanziati anche con fondi PNRR, riguardano snodi strategici: la realizzazione del nuovo sottovia per il Bypass di Augusta in contrada Costa Pisone, la posa della sovrastruttura per la “Variante Gornalunga” tra Bicocca e Lentini Diramazione per prevenire i dissesti meteo, l’adeguamento della galleria Valsavoia e il consolidamento di oltre due chilometri di linea e della galleria di Augusta, oltre alla posa di 30 km di fibra ottica.