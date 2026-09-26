Lutto nel mondo della musica dark-industrial: addio a Bruno Kramm, cofondatore dei Das Ich

GRANADA – Il mondo della musica alternativa e della scena gothic-industrial piange la scomparsa di Bruno Kramm. Il 50enne tastierista, compositore e cofondatore dello storico gruppo tedesco Das Ich, è deceduto la scorsa notte a Granada, in Andalusia, a causa di un improvviso malore accusato mentre si stava esibendo sul palco della sala Planta Baja, nel centro della città spagnola.

Pubblicità

L’allarme è scattato intorno a mezzanotte, quando la centrale operativa del servizio di emergenza 112 dell’Andalusia ha ricevuto numerose chiamate da parte dei presenti nel locale, rimasti sconvolti nel vedere l’artista accasciarsi improvvisamente sulla tastiera verso la conclusione dello show.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i sanitari, la Polizia Locale e la Policía Nacional, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano: i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del musicista. La data di Granada rappresentava per la band il debutto assoluto nel sud della Spagna.

I pionieri della Neue Deutsche Todeskunst

Fondati nel 1989 da Bruno Kramm insieme al cantante Stefan Ackermann, i Das Ich sono considerati tra i padri fondatori della Neue Deutsche Todeskunst (Nuova Arte Funebre Tedesca), una corrente artistica e musicale che ha segnato profondamente la cultura darkwave, electro-goth e industrial degli anni ’90.

Le autorità giudiarie spagnole hanno aperto un’inchiesta formale per ricostruire le esatte circostanze del decesso e hanno disposto l’esame autoptico sulla salma del musicista tedesco.