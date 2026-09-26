Tragedia nel Lodigiano: 15enne trovato morto ai piedi di un traliccio, non si esclude la pista social

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LODI – Drammatico ritrovarmento nella serata di ieri nelle campagne a est di Lodi, non lontano dalla Cascina Bottedo. Un ragazzo di soli 15 anni è stato trovato privo di vita ai piedi di un traliccio dell’alta tensione situato in una zona isolata a circa cinque chilometri dal capoluogo.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco, questi ultimi necessari per le complesse operazioni di recupero del corpo. I sanitari giunti sul luogo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.

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Secondo i primi rilievi, la salma presentava evidenti segni di scottature e ustioni, compatibili con una forte scarica elettrica. Accanto al corpo del 15enne è stato rinvenuto il suo smartphone, elemento che è già al vaglio degli inquirenti: tra le varie ipotesi investigative non si esclude infatti la pista di un’estrema sfida social finita in tragedia, sebbene gli investigatori sottolineino come si tratti al momento di un’ipotesi ancora tutta da verificare.

Le indagini sono affidate agli uomini della Squadra Mobile della Questura di Lodi. La Procura sta attualmente valutando se disporre l’esame autoptico per chiarire con esattezza le cause e le dinamiche del decesso, senza escludere al momento alcuna pista, compresa quella di un atto violento.