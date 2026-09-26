Emergenza Etna, aeroporto di Catania paralizzato: la lista aggiornata di tutti i voli cancellati e dirottati

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CATANIA – Una giornata di pesantissimi disagi per migliaia di passeggeri in viaggio da e per la Sicilia. La prolungata attività eruttiva dell’Etna e la conseguente pioggia di cenere vulcanica hanno costretto la SAC — società di gestione dello scalo di Fontanarossa — a prolungare la chiusura dello spazio aereo fino alle ore 12:00 di domani, domenica 27 settembre. Un limite temporale che, se l’emissione del vulcano non dovesse attenuarsi, rischia di slittare ulteriormente al pomeriggio.

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Di seguito il quadro dettagliato dei voli in arrivo interessati dai provvedimenti nel corso della giornata:

Voli Cancellati

16:45 Ryanair da Malta

Ryanair da Malta 16:55 Ryanair da Perugia

Ryanair da Perugia 17:10 Air Baltic da Riga

Air Baltic da Riga 17:15 Wizz Air Malta da Milano Malpensa

Wizz Air Malta da Milano Malpensa 17:35 Ryanair da Milano Malpensa

Ryanair da Milano Malpensa 17:55 ITA Airways da Milano Linate

ITA Airways da Milano Linate 18:30 ITA Airways da Roma Fiumicino

ITA Airways da Roma Fiumicino 18:55 Ryanair da Verona

Ryanair da Verona 19:02 Iberia da Madrid

Iberia da Madrid 19:15 Ryanair da Roma Fiumicino

Ryanair da Roma Fiumicino 19:45 ITA Airways da Milano Linate

ITA Airways da Milano Linate 20:25 EasyJet da Lione

EasyJet da Lione 20:35 BA Euroflyers da Londra Gatwick

BA Euroflyers da Londra Gatwick 20:40 Ryanair da Venezia

Ryanair da Venezia 20:45 ITA Airways da Roma Fiumicino

ITA Airways da Roma Fiumicino 21:15 KM Malta Airlines da Malta

KM Malta Airlines da Malta 21:25 ITA Airways da Roma Fiumicino

ITA Airways da Roma Fiumicino 21:35 Wizz Air Malta da Cluj

Wizz Air Malta da Cluj 22:25 Ryanair da Milano Malpensa

Ryanair da Milano Malpensa 22:30 ITA Airways da Roma Fiumicino

ITA Airways da Roma Fiumicino 22:40 Air Arabia Maroc da Casablanca

Air Arabia Maroc da Casablanca 23:05 EasyJet da Milano Malpensa

EasyJet da Milano Malpensa 23:20 ITA Airways da Milano Linate

ITA Airways da Milano Linate 23:20 ITA Airways da Roma Fiumicino

Voli Dirottati su Palermo (Falcone-Borsellino)

17:35 Brussels Airlines da Bruxelles

Brussels Airlines da Bruxelles 17:45 Lufthansa da Monaco

Lufthansa da Monaco 17:55 Norwegian da Oslo

Norwegian da Oslo 18:10 Eurowings da Colonia

Eurowings da Colonia 18:40 Ryanair da Cagliari

Ryanair da Cagliari 19:00 Ryanair da Vienna

Ryanair da Vienna 19:25 Norwegian Air Int. da Copenaghen

Norwegian Air Int. da Copenaghen 19:55 Ryanair da Roma Fiumicino

Ryanair da Roma Fiumicino 20:00 Channel Express da Birmingham

Channel Express da Birmingham 20:25 Eurowings da Stoccarda

Eurowings da Stoccarda 20:50 Vueling da Firenze

Vueling da Firenze 21:00 Neos da Roma Fiumicino

Neos da Roma Fiumicino 21:50 Wizz Air Malta da Milano Malpensa

Wizz Air Malta da Milano Malpensa 21:55 Ryanair da Bergamo

Ryanair da Bergamo 22:15 Transavia da Amsterdam

Transavia da Amsterdam 22:55 Ryanair da Tirana

Ryanair da Tirana 23:20 Ryanair da Bari

Ryanair da Bari 23:30 Ryanair da Bologna

Ryanair da Bologna 23:30 Lufthansa da Monaco

Voli Dirottati su Comiso (Pio La Torre)

17:20 Aeroitalia da Roma Fiumicino

Aeroitalia da Roma Fiumicino 21:00 Wizz Air Malta da Torino

Wizz Air Malta da Torino 22:00 Wizz Air da Danzica (Gdansk)

Wizz Air da Danzica (Gdansk) 22:20 Wizz Air da Varsavia

Voli Dirottati su Trapani (Birgi)