Emergenza Etna, aeroporto di Catania paralizzato: la lista aggiornata di tutti i voli cancellati e dirottati

CATANIA – Una giornata di pesantissimi disagi per migliaia di passeggeri in viaggio da e per la Sicilia. La prolungata attività eruttiva dell’Etna e la conseguente pioggia di cenere vulcanica hanno costretto la SAC — società di gestione dello scalo di Fontanarossa — a prolungare la chiusura dello spazio aereo fino alle ore 12:00 di domani, domenica 27 settembre. Un limite temporale che, se l’emissione del vulcano non dovesse attenuarsi, rischia di slittare ulteriormente al pomeriggio.
Di seguito il quadro dettagliato dei voli in arrivo interessati dai provvedimenti nel corso della giornata:
Voli Cancellati
- 16:45 Ryanair da Malta
- 16:55 Ryanair da Perugia
- 17:10 Air Baltic da Riga
- 17:15 Wizz Air Malta da Milano Malpensa
- 17:35 Ryanair da Milano Malpensa
- 17:55 ITA Airways da Milano Linate
- 18:30 ITA Airways da Roma Fiumicino
- 18:55 Ryanair da Verona
- 19:02 Iberia da Madrid
- 19:15 Ryanair da Roma Fiumicino
- 19:45 ITA Airways da Milano Linate
- 20:25 EasyJet da Lione
- 20:35 BA Euroflyers da Londra Gatwick
- 20:40 Ryanair da Venezia
- 20:45 ITA Airways da Roma Fiumicino
- 21:15 KM Malta Airlines da Malta
- 21:25 ITA Airways da Roma Fiumicino
- 21:35 Wizz Air Malta da Cluj
- 22:25 Ryanair da Milano Malpensa
- 22:30 ITA Airways da Roma Fiumicino
- 22:40 Air Arabia Maroc da Casablanca
- 23:05 EasyJet da Milano Malpensa
- 23:20 ITA Airways da Milano Linate
- 23:20 ITA Airways da Roma Fiumicino
Voli Dirottati su Palermo (Falcone-Borsellino)
- 17:35 Brussels Airlines da Bruxelles
- 17:45 Lufthansa da Monaco
- 17:55 Norwegian da Oslo
- 18:10 Eurowings da Colonia
- 18:40 Ryanair da Cagliari
- 19:00 Ryanair da Vienna
- 19:25 Norwegian Air Int. da Copenaghen
- 19:55 Ryanair da Roma Fiumicino
- 20:00 Channel Express da Birmingham
- 20:25 Eurowings da Stoccarda
- 20:50 Vueling da Firenze
- 21:00 Neos da Roma Fiumicino
- 21:50 Wizz Air Malta da Milano Malpensa
- 21:55 Ryanair da Bergamo
- 22:15 Transavia da Amsterdam
- 22:55 Ryanair da Tirana
- 23:20 Ryanair da Bari
- 23:30 Ryanair da Bologna
- 23:30 Lufthansa da Monaco
Voli Dirottati su Comiso (Pio La Torre)
- 17:20 Aeroitalia da Roma Fiumicino
- 21:00 Wizz Air Malta da Torino
- 22:00 Wizz Air da Danzica (Gdansk)
- 22:20 Wizz Air da Varsavia
Voli Dirottati su Trapani (Birgi)
- 21:05 Ryanair da Pisa
- 21:15 Ryanair da Napoli
- 22:45 Ryanair da Roma Fiumicino