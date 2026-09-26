Trump rifiuta la tregua di sette giorni dell’Iran: «Nessun blocco alle bombe dopo le Midterm»

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WASHINGTON – Il presidente statunitense Donald Trump ha respinto senza mezzi termini la proposta dell’Iran per una tregua di sette giorni, confermando ai suoi collaboratori l’intenzione di riprendere le operazioni di bombardamento sul territorio iraniano subito dopo le elezioni di metà mandato. A rivelarlo è il Wall Street Journal, che cita fonti vicine al dossier.

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Il piano d’intesa avanzato da Teheran prevedeva la riapertura dello Stretto di Hormuz e il contestuale riavvio dei negoziati sul programma nucleare, a fronte della revoca delle sanzioni e del blocco imposto dagli Stati Uniti. Il rifiuto della Casa Bianca segna una nuova ed ulteriore escalation nelle tensioni geopolitiche tra Washington e la Repubblica Islamica.