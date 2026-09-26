Intelligenza Artificiale e centralità dell’uomo: ad Acireale il confronto tra scienza, fede e futuro

ACIREALE – Il rapporto tra innovazione tecnologica, dignità della persona e spirito critico è stato al centro dell’incontro “La magnificenza della dignità umana – Luce della coscienza, spirito critico e Intelligenza artificiale”, promosso dalla Diocesi di Acireale e dalla Fondazione Maria Barbagallo nella chiesa Cuore Immacolato di Maria.

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Ispirato ai temi dell’enciclica “Magnifica Humanitas” di Papa Leone XIV, il dibattito — moderato dal giornalista del Corriere della Sera Salvo Fallica e introdotto dall’onorevole Nicola D’Agostino alla presenza del presidente del Consiglio comunale Michele Greco — ha visto dialogare il prof. Francesco Priolo, ordinario di Fisica della materia sperimentale e accademico dei Lincei, e il vescovo di Acireale, mons. Antonino Raspanti.

Al centro dell’analisi, le trasformazioni radicali che l’IA sta introducendo nel mondo del lavoro, della ricerca, dell’informazione e nei meccanismi della democrazia.

«È un momento di svolta cruciale nel quale ognuno deve assumersi le proprie responsabilità con fiducia» ha sottolineato mons. Antonino Raspanti. «È stato un momento qualificato che ci ha reso più consapevoli dell’epoca della digitalizzazione. Dobbiamo dare il nostro contributo per dare forma bella e vera alla nostra società.»

Sulla stessa linea il professor Francesco Priolo, che ha richiamato l’importanza dell’autonomia e della responsabilità umana nel governare lo sviluppo tecnologico:

«L’enciclica del Santo Padre tocca tutte le criticità di un mondo in rapida evoluzione: lavoro, democrazia e prospettive del futuro. Ma il futuro dipende dall’uomo, da come riuscirà a gestire e utilizzare l’intelligenza artificiale.»

Dignità della persona, coscienza e senso critico rimangono dunque i pilastri insostituibili per guidare la transizione digitale senza smarrire l’umanità.

Tag: Intelligenza Artificiale, Acireale, mons Antonino Raspanti, Francesco Priolo, Diocesi di Acireale, Fondazione Maria Barbagallo, etica e tecnologia, dignita umana, Salvo Fallica, Nicola D Agostino

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