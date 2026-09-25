Cronaca, Italia, Palermo, Sicilia

Palermo – Incidente al Foro Italico: non ce l’ha fatta il 37enne in scooter

0 Comments1 Min Read
Seguici e aiutaci a crescerefoto franco assenza

PALERMO – Non ce l’ha fatta Salvatore Zora, il motociclista di 37 anni rimasto gravemente ferito nel drammatico incidente stradale avvenuto ieri lungo il Foro Italico a Palermo. L’uomo è deceduto nel reparto di rianimazione dell’ospedale a causa delle lesioni riportate nello scontro tra il suo scooter e una bicicletta elettrica, guidata da una ragazza di 16 anni. Zora lascia la moglie e due figlie piccole.

Segui Web Live TV su Google NewsAggiungi wltv alle fonti preferite

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts