Priolo Gargallo, inaugurata la mostra “Priolo in Arte, Blu di Prussia”: in esposizione le opere di Francesco Buggea

PRIOLO GARGALLO – Inaugurata nella serata di venerdì 25 settembre la IX edizione della Mostra dell’Angelo Custode, intitolata “Priolo in Arte, Blu di Prussia”, promossa e allestita dallo storico Circolo Culturale “Tommaso Gargallo” di Priolo Gargallo.

Protagonista di questa nuova edizione è l’artista Francesco Buggea, che ha strutturato all’interno dei locali del circolo un suggestivo percorso artistico-sensoriale dedicato al Blu di Prussia, celebre per essere stato il primo pigmento sintetico della storia della pittura. Il taglio del nastro si è svolto alla presenza dell’artista affiancato dalla zia Pina Cravè, campionessa e figura storica del nuoto locale.

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L’evento inaugurale, coordinato dall’avvocato Mariangela Musumeci, ha offerto ai numerosi presenti un variegato itinerario di approfondimenti culturali: dalla relazione scientifico-artistica a cura della professoressa Erika Agnello Scalia, fino alla digressione storica sulle uniformi blu prussiane guidata dal capitano Domenico Salemi e alle letture poetiche firmate da Angelo Tarascio, Mariangela Bottone e Aldo Callari. La biografia di Buggea è stata invece ripercorsa da Gloria Musumeci.

L’esposizione, che rimarrà aperta al pubblico per l’intera durata dei festeggiamenti del Santo Patrono di Priolo Gargallo, vede la partecipazione e il coinvolgimento di altre note artiste del panorama locale: Cetty Urso, Floriana Materazzo, Elisa Gozzo e Antonella Gentile.