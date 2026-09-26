Priolo Gargallo, inaugurata la mostra “Priolo in Arte, Blu di Prussia”: in esposizione le opere di Francesco Buggea

PRIOLO GARGALLO – Inaugurata nella serata di venerdì 25 settembre la IX edizione della Mostra dell’Angelo Custode, intitolata “Priolo in Arte, Blu di Prussia”, promossa e allestita dallo storico Circolo Culturale “Tommaso Gargallo” di Priolo Gargallo.
Protagonista di questa nuova edizione è l’artista Francesco Buggea, che ha strutturato all’interno dei locali del circolo un suggestivo percorso artistico-sensoriale dedicato al Blu di Prussia, celebre per essere stato il primo pigmento sintetico della storia della pittura. Il taglio del nastro si è svolto alla presenza dell’artista affiancato dalla zia Pina Cravè, campionessa e figura storica del nuoto locale.
L’evento inaugurale, coordinato dall’avvocato Mariangela Musumeci, ha offerto ai numerosi presenti un variegato itinerario di approfondimenti culturali: dalla relazione scientifico-artistica a cura della professoressa Erika Agnello Scalia, fino alla digressione storica sulle uniformi blu prussiane guidata dal capitano Domenico Salemi e alle letture poetiche firmate da Angelo Tarascio, Mariangela Bottone e Aldo Callari. La biografia di Buggea è stata invece ripercorsa da Gloria Musumeci.
L’esposizione, che rimarrà aperta al pubblico per l’intera durata dei festeggiamenti del Santo Patrono di Priolo Gargallo, vede la partecipazione e il coinvolgimento di altre note artiste del panorama locale: Cetty Urso, Floriana Materazzo, Elisa Gozzo e Antonella Gentile.
«Questa IX edizione conferma il ruolo ormai consolidato del Circolo Culturale Tommaso Gargallo nella proposta di iniziative di alto profilo attese dall’intera comunità» ha dichiarato con soddisfazione il presidente del circolo, Angelo Musumeci.