Deepfake contro Matilde Siracusano, Caruso (FI): “Atto di violenza di genere, la politica ritrovi il rispetto”

PALERMO – Un episodio grave che riaccende il dibattito sui limiti dell’uso dell’intelligenza artificiale e sul livello dello scontro politico nei media digitali. Un video sintetico (deepfake) realizzato ai danni della sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano, ha provocato la dura reazione dei vertici di Forza Italia.

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A prendere posizione con fermezza è Marcello Caruso, coordinatore regionale del partito in Sicilia, che ha condannato senza riserve l’accaduto definendolo “un atto che è a tutti gli effetti violenza di genere, segno di un imbarbarimento inaccettabile della politica”.

Esprimendo la “più fraterna solidarietà e vicinanza” alla sottosegretaria, Caruso si è detto convinto che quanto successo “potrà solo rafforzarne l’impegno”. L’episodio pone ancora una volta l’accento sulla deriva comunicativa legata alla ricerca esasperata di consenso online: “Fatti come questo – ha concluso il coordinatore di FI – confermano ancora una volta la necessità che il dibattito politico torni ad essere, prima di tutto, rispettoso delle persone, pur nella differenza di idee e opinioni, senza alcuno spazio per qualsiasi forma di violenza alla spasmodica ricerca di like e visibilità”.