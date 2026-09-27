Stop ai funerali pubblici per Nuccio Balbo: la decisione del Questore per ragioni di ordine pubblico

CATANIA – Vietati i funerali in forma pubblica per Nuccio Balbo, il 58enne deceduto in ospedale a seguito delle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto lungo la rotonda di San Giuseppe La Rena. Nel violento impatto è rimasta ferita anche una giovane donna, attualmente ricoverata in ospedale con fratture multiple.

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La misura è stata disposta dal Questore di Catania per stringenti ragioni di ordine e sicurezza pubblica, con l’obiettivo di evitare caroselli di scooter, cortei non autorizzati, spettacoli pirotecnici o altre forme di omaggio pubblico al defunto.

Balbo era considerato una figura di spicco del panorama criminale locale, storicamente legato al clan mafioso Cappello-Bonaccorsi, con alle spalle condanne definitive per associazione mafiosa e traffico di sostanze stupefacenti. Ciononostante, si evidenzia come nell’ambito della maxi-inchiesta “Camaleonte” del 2020 – ultimo blitz giudiziario in cui era stato coinvolto – il 58enne fosse stato pienamente assolto dalle accuse.

La salma sarà avviata direttamente alla sepoltura in forma strettamente privata, alla presenza dei soli familiari stretti e sotto la vigilanza delle forze dell’ordine.