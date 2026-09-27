Canale di Gronda a Catania, 40 anni di ritardi per il collettore “anti bombe d’acqua”: «Incompiuto e non più sufficiente»

CATANIA – Far confluire le acque piovane provenienti dalle strade dei paesi pedemontani in un collettore unico per evitare che il capoluogo a valle si allaghi ad ogni precipitazione eccezionale. Il compito del cosiddetto “Canale di Gronda” – ciclopica infrastruttura idraulica estesa per oltre 50 chilometri – sembrerebbe semplice. In realtà, si tratta di un’opera talmente complessa da mettere a dura prova gli stessi tecnici che per anni hanno lavorato sul territorio, oggi costretti a fare i conti con quattro decenni di ritardi e con gli effetti dei cambiamenti climatici.

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Un’opera incompiuta e la frammentazione dei Comuni

Progettato decenni fa per mettere in sicurezza Catania e i centri dell’hinterland, il canale sconta oggi un gravissimo ritardo realizzativo e una forte frammentazione amministrativa. Secondo gli addetti ai lavori, l’opera soffre la mancanza di una regia coordinata a livello regionale o statale: l’impegno dei singoli Comuni pedemontani, per quanto costante, non è sufficiente a completare un’infrastruttura di tali dimensioni e complessità strategica.

I limiti tecnici e la necessità di un nuovo piano d’emergenza

Non c’è soltanto il nodo dei cantieri incompiuti. Gli esperti sottolineano un ulteriore e preoccupante elemento: anche nell’ipotesi in cui il Canale di Gronda venisse finalmente completato secondo il progetto originario, potrebbe non essere più sufficiente a contenere le violente “bombe d’acqua” che sempre più frequentemente colpiscono il territorio etneo.

La portata della canalizzazione, dimensionata su modelli pluviometrici del passato, rischia di essere insufficiente di fronte ai volumi di pioggia attuali. Per questa ragione, i tecnici chiedono con urgenza un nuovo piano globale per il rischio idrogeologico che integri l’infrastruttura esistente con vasche di laminazione, interventi di de-impermeabilizzazione del suolo e sistemi avanzati di drenaggio urbano.

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