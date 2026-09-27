Il Pd al Comune: la Borgata chiede servizi e riqualificazione

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La Borgata torna al centro del dibattito politico cittadino. A sollevare il tema è la segreteria cittadina del Partito Democratico, che chiede all’amministrazione comunale un intervento organico sulle principali criticità del quartiere Santa Lucia, dai servizi pubblici alla manutenzione, fino alla riqualificazione degli spazi di socialità.

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Secondo il Pd, le problematiche della zona non possono essere affrontate esclusivamente attraverso il tema della sicurezza. Il partito sottolinea infatti la necessità di concentrarsi anche sulle competenze dell’amministrazione comunale, a partire dalla presenza e dall’accessibilità dei servizi sul territorio.

Il nodo dei servizi comunali

Uno dei punti evidenziati riguarda la dismissione dell’immobile di via Caltanissetta, all’angolo con via Isonzo, che in passato ospitava i servizi demografici dei quartieri Santa Lucia, Ortigia e Neapolis, gli uffici della Polizia Municipale, i servizi di Politiche Sociali e la biblioteca.

Per il Pd, la chiusura di quella sede ha lasciato un vuoto che dovrebbe essere colmato con una nuova presenza dei servizi comunali nella Borgata. L’obiettivo indicato è consentire ai residenti di poter svolgere le proprie pratiche senza essere costretti a raggiungere altre zone della città.

Tra le ipotesi viene richiamata anche la soluzione adottata a Cassibile, con l’acquisto di un immobile da destinare ai servizi. Una strada che, secondo il Pd, potrebbe essere valutata anche per Santa Lucia.

Il partito esprime invece perplessità sull’immobile individuato in via Vermexio, di fronte al centro anziani. Secondo quanto sostiene il Pd, la struttura presenterebbe problemi legati alle dimensioni e all’agibilità, considerando anche che il primo piano risulta inagibile.

«La digitalizzazione non può sostituire i servizi sul territorio»

Nel documento diffuso dalla segreteria cittadina viene inoltre sottolineata l’esigenza di garantire servizi accessibili anche ai residenti delle zone balneari e di Cavadonna.

La digitalizzazione, osserva il Pd, può rendere più semplici alcune procedure, come quelle relative ai certificati anagrafici, ma non può sostituire completamente la presenza fisica degli uffici sul territorio.

Piazza Santa Lucia, il progetto di riqualificazione

Altro capitolo riguarda Piazza Santa Lucia. Il Partito Democratico propone l’avvio di un vero progetto di riqualificazione dell’area, coinvolgendo anche i bassi di proprietà privata.

Tra le proposte c’è quella di favorire, quando consentito dalla normativa e dagli strumenti urbanistici, eventuali cambi di destinazione d’uso funzionali all’apertura di attività commerciali e pubblici esercizi, come bar, ristoranti, pizzerie e pub.

A questa strategia il Pd collega anche l’ipotesi di una zona pedonale nelle ore serali. L’obiettivo sarebbe quello di favorire la socialità nella piazza e nel quartiere e, allo stesso tempo, contribuire a ridurre la pressione sul centro storico di Ortigia.

Pulizia, illuminazione e decoro urbano

Per il Pd, però, la riqualificazione non può prescindere dalla manutenzione ordinaria. Pulizia, decoro urbano e illuminazione pubblica vengono indicati come interventi prioritari.

Il partito parla di una situazione di abbandono che, a suo giudizio, non sarebbe più sostenibile e chiede all’amministrazione interventi concreti e programmati.

La segreteria cittadina del Pd mette infine in guardia dal considerare sufficiente, per il rilancio della Borgata, la nuova passeggiata e la maggiore frequentazione dell’area dello Sbarcadero Santa Lucia.

«La Borgata ha bisogno di servizi, riqualificazione, manutenzione, attività commerciali e spazi di socialità», è la posizione espressa dal partito, che chiede una diversa visione amministrativa del quartiere: non una periferia da gestire, ma una parte della città da valorizzare.