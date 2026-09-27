Enna, Italia, Notizie, Sicilia

Affido Familiare e Autonomia dei Minori: Il 1° Ottobre Seminario Regionale di Anci Sicilia e CNCA alla Kore di Enna

0 Comments2 Mins Read
Seguici e aiutaci a crescere

PALERMO — Rafforzare le competenze dei Comuni siciliani e potenziare la capacità di intervento dei servizi sociali territoriali in materia di affido familiare e percorsi di autonomia per i più giovani. Con questo obiettivo strategico Anci Sicilia e il CNCA (Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienti) promuovono un seminario regionale in programma giovedì 1° ottobre 2026, a partire dalle ore 8:30, negli spazi dell’Auditorium Colajanni (plesso A – Rettorato) dell’Università Kore di Enna.

Pubblicità

Il Progetto “In-Tessere” per i Minori Stranieri

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto “In-Tessere – Sostenere il diritto alle relazioni familiari dei minorenni migranti”, sostenuto dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027. Il programma vede la collaborazione di partner nazionali del settore sociale e dell’accoglienza, tra cui Refugees Welcome Italia e la Fondazione Don Calabria.

Durante la giornata di studi, amministratori, assistenti sociali ed esperti del settore approfondiranno i diversi aspetti connessi alla tutela dei minori, con un focus specifico dedicato ai minori stranieri non accompagnati:

  • Profilo Giuridico: Quadro normativo e tutele legali per la protezione dei minori.
  • Profili Organizzativi: Modelli operativi e rete d’aiuto tra Comuni, enti del Terzo Settore e famiglie affidatarie.
  • Risorse Finanziarie: Strumenti e fondi disponibili per sostenere i progetti d’integrazione e di accompagnamento verso la maggiore età.

Interventi e Programma dei Lavori

I lavori si apriranno alle 8:30 con i saluti istituzionali affidati a Paolo Amenta (presidente di Anci Sicilia), Maria Stefania Marino (vicesindaco di Enna), Cataldo Salerno (presidente dell’Università Kore) e Giuseppe Ciulla (presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Siciliana).

L’introduzione della sessione formativa sarà curata da Mario Emanuele Alvano (segretario generale Anci Sicilia) e Piero Mangano (vicepresidente CNCA). I lavori della giornata saranno coordinati dalla giornalista Pierelisa Rizzo.

Tag SEO (Parole Chiave)

  • Tag Principali: Anci Sicilia, CNCA, affido familiare Sicilia, Universita Kore Enna, minori stranieri non accompagnati
  • Tag Secondari: progetto In-Tessere, Fondo FAMI, servizi sociali Comuni, Paolo Amenta, Pierelisa Rizzo
  • Long-Tail Tag: seminario affido familiare Enna 1 ottobre, accompagnamento autonomia minori migranti, convegno servizi sociali Anci Sicilia

Frasi Chiave SEO (Keyphrases)

  1. Focus Evento: “Seminario Anci Sicilia e CNCA su affido familiare all’Universita Kore di Enna”
  2. Focus Tematico: “Tutela e accompagnamento all’autonomia dei minori stranieri non accompagnati”
  3. Progetto FAMI: “In-Tessere sostenere il diritto alle relazioni familiari dei minorenni migranti”
  4. Formazione Servizi Sociali: “Rafforzamento competenze Comuni siciliani su affido e politiche giovanili”

Meta Description Suggerita (150-160 caratteri)

Il 1° ottobre all’Università Kore di Enna il convegno di Anci Sicilia e CNCA su affido familiare, tutela e autonomia dei minori stranieri non accompagnati.

Segui Web Live TV su Google NewsAggiungi wltv alle fonti preferite

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts