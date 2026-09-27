Caro carburante: tutto pronto per la mobilitazione regionale

È fissato per domani mattina, a partire dalle 8, al Bivio Bolognetta, l’appuntamento della mobilitazione contro il caro carburante e le conseguenze che l’aumento dei costi sta producendo su imprese, famiglie e consumatori.

L’iniziativa nasce dalla volontà di portare all’attenzione dell’opinione pubblica quello che i promotori definiscono un problema che riguarda trasversalmente una parte significativa della cittadinanza. Al centro della protesta c’è, in particolare, la richiesta di interventi concreti da parte della politica per affrontare l’impatto dei costi del carburante sull’economia e sulla vita quotidiana.

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«Protestiamo contro l’incapacità della politica nella sua interezza di risolvere le problematiche derivanti dal caro carburante alle imprese, alle famiglie ed ai consumatori», è il messaggio diffuso dagli organizzatori.

L’appello è rivolto a tutti coloro che possono partecipare, anche modificando impegni già programmati, con l’obiettivo di dare visibilità a una mobilitazione che vuole rappresentare un disagio considerato generale.