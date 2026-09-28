Sport e beneficenza a Melilli: al via il 6° Tour di Solidarietà e Legalità

Sport, solidarietà e rispetto delle regole scendono in campo a Melilli. Sabato 3 ottobre 2026, dalle ore 15:00 alle 19:00, lo Stadio Comunale ospiterà il 6° Tour di Solidarietà e Legalità, un evento che trasforma il calcio in un concreto strumento di coesione sociale e sostegno al territorio.

La manifestazione è promossa dal sindacato di Polizia COISP Siracusa in collaborazione con la Squadra di Calcio Città di Melilli Polizia Locale. L’iniziativa si inserisce in un circuito virtuoso che abbraccia diversi comuni delle province di Siracusa e Catania, unendo rappresentative locali e istituzionali in un torneo di beneficenza volto a raccogliere fondi e sensibilizzare la cittadinanza sui temi della legalità.

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«Lo sport ha una straordinaria capacità di unire le persone e di creare comunità – dichiara il Sindaco di Melilli, On. Giuseppe Carta –. Iniziative come questa rappresentano un’occasione preziosa per stare insieme e sostenere finalità sociali importanti. Invito famiglie, giovani e appassionati a riempire gli spalti dello Stadio Comunale per un pomeriggio di partecipazione e solidarietà».