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Aggressione al Pronto Soccorso dell’Umberto I, Carta: «Basta violenza su medici e infermieri, servono tutele immediate»

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«Chi si prende cura della nostra salute non può lavorare con il terrore di essere aggredito». Questo il messaggio di ferma condanna dell’On. Carta a seguito dell’ennesima aggressione avvenuta lunedì sera al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa ai danni di un infermiere di turno.

Un episodio ingiustificabile che riaccende i riflettori sulle condizioni di sicurezza nei presidi sanitari del territorio. Esprimo vicinanza e solidarietà totale all’operatore coinvolto e all’intera categoria, quotidianamente in prima linea per garantire l’assistenza alla comunità.

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La violenza nelle corsie non può e non deve diventare una triste routine. È tempo che le istituzioni uniscano le forze per rafforzare le misure di prevenzione e controllo negli ospedali: tutelare la vita e la serenità di chi cura è il primo passo per garantire una sanità efficiente e sicura per tutti.

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