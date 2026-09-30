Augusta, finto aiuto a un anziano con l’auto in panne per rubargli il borsello: denunciata una coppia

AUGUSTA (SR) — Fingono di soccorrere un anziano in difficoltà nel centro abitato di Augusta, ma in realtà approfittano della sua vulnerabilità per rubargli il borsello lasciando la vittima senza documenti né contanti.

A porre fine alla vicenda sono stati i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Augusta, che hanno denunciato in stato di libertà due pregiudicati del posto: un uomo di 40 anni, già noto alle forze dell’ordine per reati contro la persona e il patrimonio, e la sua compagna di 28 anni.

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La dinamica del furto con destrezza

I fatti si sono svolti nel centro cittadino di Augusta. La vittima, un anziano automobilista, era rimasta bloccata in strada a causa di un guasto meccanico alla propria autovettura. Notata la scena, la coppia si è avvicinata all’uomo con il pretesto di offrirgli assistenza.

Mentre distraevano l’anziano con la scusa del finto soccorso, i due sono riusciti ad allungare le mani all’interno dell’abitacolo, impossessandosi con destrezza del borsello che la vittima aveva appoggiato sul sedile dell’auto e che conteneva contanti e documenti personali.

Le indagini e il ritrovamento della refurtiva

Accortosi del furto, l’anziano si è immediatamente rivolto ai Carabinieri della locale Compagnia. L’avvio tempestivo delle indagini e la minuziosa analisi dei filmati degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona hanno permesso ai militari dell’Arma di ricostruire con precisione l’esatta dinamica dell’azione delittuosa e di identificare chiaramente i due responsabili.

Il borsello, privato dei contanti ma ancora completo di tutti i documenti di identità, è stato successivamente rinvenuto da un cittadino sensibile che lo ha consegnato ai Carabinieri, i quali hanno provveduto a restituirlo al legittimo proprietario.