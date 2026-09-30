Etna, il paesaggio “marziano” a Piano del Lago: tra suggestioni visive, dati INGV e prudenza scientifica

ETNA — A Piano del Lago, nei pressi del campo base per l’accesso ai crateri sommitali dell’Etna, il paesaggio offre uno scenario che sorprende e fa discutere. Il terreno ha assunto un’insolita sfumatura rossa, laddove solitamente domina il grigio scuro o il nero della cenere e del lapillo vulcanico.

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Le immagini diffuse da RaiNews, girate all’indomani di intense giornate di attività eruttiva del vulcano attivo più alto d’Europa, hanno subito evocato il paragone con i panorami del pianeta Marte. Ma per leggere correttamente questo fenomeno occorre separare la suggestione visiva dai fatti rigorosamente documentati.

Cosa dicono i dati ufficiali dell’INGV (Bollettini VONA)

Se l’attribuzione esatta della tonalità ad un particolare minerale o processo chimico-fisico richiederà specifiche analisi di laboratorio sui campioni di deposito, il contesto vulcanologico delle ultime ore è chiaramente tracciato.

Nel registro degli avvisi VONA (Volcano Observatory Notice for Aviation) rilasciati dall’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia):

È stato diramato un codice rosso nella giornata del 29 settembre;

nella giornata del 29 settembre; Si è passati a un successivo codice arancione nella medesima giornata;

nella medesima giornata; Sono registrati ulteriori avvisi di attività rilevante nei giorni del 26 e 28 settembre.

Questi aggiornamenti permettono di ricostruire con precisione le fasi di emissione del vulcano, confermando un’importante ricaduta di materiale piroclastico nell’area sommitale.

La cenere vulcanica non è “cenere da combustione”

Per comprendere l’impatto sul paesaggio è fondamentale chiarire la natura del materiale: la cenere vulcanica non è il residuo di qualcosa che è bruciato, ma è composta da frammenti di roccia, vetro vulcanico e minerali (con dimensioni inferiori a 2 millimetri) proiettati in atmosfera durante le esplosioni eruttive.

Nota di chiarezza: Un’area che appare di colore rosso non indica, di per sé, che il suolo sia caldo, che vi sia lava in scorrimento ipogeo o che sia imminente un’apertura eruttiva in quel punto. Riflette semplicemente la natura del deposito superficiale trasportato dai venti.

Come ricordato dal Dipartimento della Protezione Civile, l’Etna alterna tipicamente attività stromboliana, emissioni di ceneri e colate laviche. La cenere è dunque una manifestazione primaria del vulcano, il cui trasporto può interessare aree anche molto distanti dai crateri d’origine.

Avvisi per i voli e sicurezza a terra

È essenziale non sovrapporre i diversi livelli di allerta:

Codice Colore VONA (Aviazione): Serve unicamente a informare il settore aeronautico sul potenziale pericolo rappresentato dalle nubi di cenere in quota. La cenere vulcanica è altamente abrasiva e, fonde nei motori a getto, rappresentando un grave rischio per gli aeromobili. Non equivale ad un ordine di evacuazione per la popolazione. Escursioni e Viabilità: Le immagini visive non sostituiscono le ordinanze dei Sindaci dei comuni etnei. Prima di pianificare escursioni verso la quota sommitale, occorre verificare i bollettini ufficiali e i divieti d’accesso in vigore.

🛠️ Le precauzioni della Protezione Civile per i cittadini

In caso di ricaduta o risospensione della cenere a causa del vento, la Protezione Civile raccomanda:

In casa: Rimanere al chiuso con le finestre sigillate.

Rimanere al chiuso con le finestre sigillate. All’aperto: Indossare mascherine FFP2/antipolvere e occhiali protettivi (particolarmente per soggetti fragili, bambini e anziani).

Indossare mascherine FFP2/antipolvere e occhiali protettivi (particolarmente per soggetti fragili, bambini e anziani). Pulizia: Non spazzare a secco per evitare di sollevare polveri; inumidire sempre il deposito prima di raccoglierlo e smaltirlo secondo le disposizioni comunali.

Non spazzare a secco per evitare di sollevare polveri; inumidire sempre il deposito prima di raccoglierlo e smaltirlo secondo le disposizioni comunali. Guida: Procedere con estrema cautela lungo le strade coperte da cenere per il rischio di sbandamento.

Scheda di Sintesi del Fenomeno