Festa dell’Angelo Custode a Priolo Gargallo: ecco il piano straordinario di parcheggi e navette per gli spettacoli

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PRIOLO GARGALLO — In occasione dei grandi spettacoli in programma a Largo dell’Autonomia Comunale per la Festa dell’Angelo Custode, l’Amministrazione comunale di Priolo Gargallo ha predisposto un piano straordinario di mobilità per agevolare il flusso di cittadini e visitatori.

Nelle serate di giovedì 1 e venerdì 2 ottobre, saranno operativi servizi navetta dedicati e tre ampie aree sosta straordinarie per consentire a tutti di raggiungere comodamente la sede degli eventi.

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🚌 Orari e percorsi delle navette (1 e 2 Ottobre)

Il servizio di trasporto pubblico sarà attivo dalle ore 20:00 alle ore 02:00 del mattino successivo, suddiviso in diverse linee e fasce orarie per coprire l’intero territorio comunale:

Linea A (Dalle ore 20:00 alle 02:00)

Percorso: Chiesa San Giuseppe Operaio ➔ Via L. Pirandello ➔ Via G. Prati ➔ Via Salso ➔ Via della Pentapoli ➔ Piazza Di Mauro ➔ (ritorno) Via Salso fino alla Chiesa di San Giuseppe Operaio.

Linea B (Dalle ore 20:00 alle 00:30)

Percorso: Scuola A. Manzoni ➔ Viale Annunziata ➔ Via M.F. Gargallo ➔ Via Padre Amato ➔ Via Immacolata ➔ Via Caduti del Lavoro ➔ Via Bondifè ➔ Via Quasimodo ➔ Via G. D’Annunzio ➔ Viale Annunziata ➔ Scuola A. Manzoni.

Linea C (Dalle ore 00:30 alle 02:00)

Percorso: Viale Annunziata (angolo Via G. D’Annunzio) ➔ Via A. De Gasperi ➔ Circonvallazione Ovest ➔ Via San Leonardo ➔ Chiesa San Giuseppe Operaio ➔ Via Salso ➔ Via L. Pirandello ➔ Via G. Prati ➔ Via Salso.

🅿️ Dove parcheggiare: le 3 aree sosta consigliate

Per evitare ingorghi nel centro cittadino, l’Amministrazione raccomanda l’utilizzo dei tre grandi parcheggi appositamente allestiti:

Via Mostringiano: Area mercatale; Area adiacente: Chiesa di San Giuseppe Operaio; Via Montana: Area retrostante il Cimitero Comunale.

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