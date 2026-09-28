Priolo, tutto pronto per la “Fiera dell’Angelo”: street food, musica e spettacoli

Priolo Gargallo si prepara a festeggiare il patrono Angelo Custode con la prima edizione della “Fiera dell’Angelo”. Dal 30 settembre al 4 ottobre, Piazza dell’Autonomia Comunale si trasformerà nel cuore pulsante della festa con stand di enogastronomia, artigianato e hobbistica, aperti tutte le sere dalle 18:00 alle 24:00.

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Ricchissimo il programma di domenica 4 ottobre, con apertura straordinaria fin dalle 10:00 del mattino: in giornata previsti animazione per bambini, musica dal vivo, il cabaret comico del gruppo “I Respinti” e il grande show serale “Teenage Dream”, il format rivelazione che sta collezionando sold-out nei palazzetti di tutta Italia.

«Ringraziamo tutti coloro che parteciperanno alla Fiera dell’Angelo – dichiarano il sindaco Pippo Gianni e l’assessore al Commercio Maria Grazia Pulvirenti – e invitiamo cittadini e visitatori a vivere insieme questi giorni di festa e condivisione per la nostra comunità».