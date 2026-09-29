Matia Bazar in concerto a Priolo Gargallo per la Festa dell’Angelo Custode

Grande appuntamento con la musica italiana a Priolo Gargallo: mercoledì 30 settembre 2026, alle ore 21.00, i Matia Bazar si esibiranno in un concerto ad ingresso libero presso Largo dell’Autonomia Comunale.

L’evento rientra nel programma ufficiale dei festeggiamenti dedicati al Patrono della città, il Santo Angelo Custode.

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Mezzo secolo di grandi successi e ricerca musicale

Con oltre cinquant’anni di carriera alle spalle, i Matia Bazar rappresentano uno dei gruppi più iconici ed eclettici del panorama musicale nazionale. Capaci di spaziare tra pop, rock, elettronica e melodie d’autore, hanno firmato brani indimenticabili che hanno unito generazioni diverse.

Durante la serata, il pubblico potrà riascoltare dal vivo i più grandi classici del loro repertorio, tra cui:

Stasera… che sera!

Solo tu

Per un’ora d’amore

C’è tutto un mondo intorno

Vacanze romane

Ti sento

…e dirsi ciao (brano vincitore del Festival di Sanremo nel 1978)

Le dichiarazioni dell’amministrazione comunale

In occasione dell’annuncio del concerto, il Sindaco di Priolo Gargallo, Pippo Gianni, e il Vicesindaco Alessandro Biamonte hanno sottolineato l’importanza artistica dell’iniziativa:

«Sarà una grande serata di musica e di spettacolo. Abbiamo voluto offrire alla cittadinanza e ai tanti visitatori che arriveranno a Priolo un appuntamento di qualità, capace di coinvolgere generazioni diverse. I Matia Bazar rappresentano una pagina importante della musica italiana e siamo felici di poterli ospitare nella nostra città.»

Dettagli dell’evento