Tragico malore in centro a Priolo: 64enne si accascia in Piazza Quattro Canti e muore

PRIOLO GARGALLO – Un improvviso dramma ha scosso la comunità di Priolo Gargallo. Un uomo di 64 anni, residente del posto, è deceduto a causa di un malore fulminante mentre camminava nel centro cittadino.

L’episodio si è verificato lungo via Castel Lentini. Giunto all’altezza della centralissima Piazza Quattro Canti, l’uomo si è improvvisamente accasciato al suolo di fronte ai passanti increduli. Immediata la chiamata ai soccorsi da parte dei presenti che hanno assistito alla scena.

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Tra i primi a intervenire sul posto vi sono stati gli agenti della Polizia Municipale e il sindaco Pippo Gianni, il quale ha tentato personalmente le manovre di rianimazione sul 64enne nell’attesa dei sanitari. Poco dopo è giunta un’ambulanza del 118, ma tutti i tentativi di rianimare l’uomo e strapparlo alla morte si sono purtroppo rivelati vani: il personale medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

In Piazza Quattro Canti sono intervenuti anche il Comandante della locale Stazione dei Carabinieri e una pattuglia del Commissariato della Polizia di Stato per effettuare i rilievi del caso e gestire l’ordine pubblico in un momento di profondo sconcerto per l’intera cittadina.