Augusta, al via il Servizio Civile: 22 giovani in campo per un anno nei servizi del Comune

AUGUSTA (SR) – Una crescita importante e un segnale concreto di attenzione verso il mondo giovanile e il territorio. Il Comune di Augusta ha accolto ufficialmente i 22 giovani che da oggi hanno iniziato il loro percorso all’interno degli uffici comunali nell’ambito del Servizio Civile Universale. Un numero quasi triplicato rispetto allo scorso anno, quando i volontari coinvolti erano soltanto sette.

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Per i prossimi dodici mesi, i ragazzi affiancheranno il personale amministrativo mettendo a disposizione energie, competenze digitali e nuove idee, offrendo un supporto operativo e al contempo acquisendo competenze pratiche utili per l’ingresso nel mercato del lavoro.

L’iniziativa si inserisce in una precisa strategia di valorizzazione delle politiche giovanili, considerate dall’amministrazione comunale una priorità strategica per favorire partecipazione cittadina, inclusione sociale e vicinanza tra i ragazzi e le istituzioni pubbliche.