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Priolo Gargallo, uffici comunali chiusi il pomeriggio del 1° ottobre per la Festa Patronale: ecco i servizi garantiti

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PRIOLO GARGALLO — In occasione delle solenni celebrazioni civili e religiose per la Festa dell’Angelo Custode, Santo Patrono di Priolo Gargallo, i servizi al pubblico del Municipio subiranno una variazione temporanea negli orari di apertura.

Gli uffici del Comune di Priolo Gargallo resteranno chiusi al pubblico nel pomeriggio di giovedì 1° ottobre 2026, a partire dalle ore 14:00.

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Le motivazioni del provvedimento: sicurezza e viabilità

La misura straordinaria è stata adottata dall’Amministrazione comunale per coordinare l’afflusso di fedeli e visitatori e garantire la massima sicurezza durante le manifestazioni patronali.

«La disposizione si rende necessaria per ragioni di sicurezza, viabilità e gestione del traffico, considerati gli eventi religiosi e civili in programma per la Festa dell’Angelo Custode e le conseguenti modifiche alla circolazione stradale» — spiegano in una nota congiunta il Sindaco Pippo Gianni e l’assessore al Personale Maria Grazia Pulvirenti.

Garantiti i servizi pubblici essenziali

Nonostante la chiusura pomeridiana della sede municipale, la continuità operativa del Comune sarà preservata per le prestazioni indifferibili e le emergenze. L’Amministrazione ha infatti confermato la copertura dei seguenti presidi:

  • Stato Civile: presidio attivo esclusivamente per la ricezione delle denunce di morte;
  • Anagrafe;
  • Servizi Cimiteriali;
  • Polizia Municipale;
  • Protezione Civile.

Per tutti i restanti settori amministrativi rimarranno regolarmente operativi i consueti turni di reperibilità del personale preposto.

Recupero delle ore e riapertura

Il rientro pomeridiano previsto per i dipendenti comunali non effettuato il 1° ottobre verrà regolarmente recuperato nella giornata di mercoledì 7 ottobre 2026.

L’Amministrazione comunale ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento a tutta la cittadinanza e ai visitatori per la collaborazione e la comprensione dimostrate di fronte alle inevitabili modifiche logistiche legate ai festeggiamenti del Patrono.

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