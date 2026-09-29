Sant’Agata Li Battiati, la svolta sui beni confiscati: parco pubblico, “BattiatiAut” e progetto “Dopo di noi”

SANT’AGATA LI BATTIATI (CT) — La lotta alla criminalità organizzata compie un passo decisivo sul terreno economico e sociale attraverso il recupero dei patrimoni sottratti alle mafie. A Sant’Agata Li Battiati, la restituzione alla collettività degli immobili sequestrati ha impresso un forte segnale di riscatto civile, superando un blocco burocratico durato due decenni.

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La svolta nella gestione del patrimonio pubblico è stata illustrata dal primo cittadino Marco Rubino, che ha rivendicato con fermezza la netta inversione di rotta attuata dalla propria giunta amministrativa.

«I beni confiscati alla criminalità assegnati a questo Ente sono, allo stato, utilizzati nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti» — rileva il sindaco Marco Rubino. «Solo a partire dall’anno 2018, dopo ben vent’anni, con l’indirizzo di questa Amministrazione, gli stessi beni assegnati negli anni 1998-1999 hanno finalmente avuto una concreta destinazione».