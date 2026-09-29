Sant’Agata Li Battiati, la svolta sui beni confiscati: parco pubblico, “BattiatiAut” e progetto “Dopo di noi”

SANT’AGATA LI BATTIATI (CT) — La lotta alla criminalità organizzata compie un passo decisivo sul terreno economico e sociale attraverso il recupero dei patrimoni sottratti alle mafie. A Sant’Agata Li Battiati, la restituzione alla collettività degli immobili sequestrati ha impresso un forte segnale di riscatto civile, superando un blocco burocratico durato due decenni.
La svolta nella gestione del patrimonio pubblico è stata illustrata dal primo cittadino Marco Rubino, che ha rivendicato con fermezza la netta inversione di rotta attuata dalla propria giunta amministrativa.
«I beni confiscati alla criminalità assegnati a questo Ente sono, allo stato, utilizzati nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti» — rileva il sindaco Marco Rubino. «Solo a partire dall’anno 2018, dopo ben vent’anni, con l’indirizzo di questa Amministrazione, gli stessi beni assegnati negli anni 1998-1999 hanno finalmente avuto una concreta destinazione».
Dal sequestro all’inclusione: la riqualificazione del patrimonio
L’operazione di riqualificazione ha interessato diversi complessi immobiliari rientrati nella piena disponibilità dell’Ente locale, riconvertiti in risorse operative per la cittadinanza:
- Parco Pubblico: Un vasto appezzamento di terreno sottratto ai clan è stato trasformato in un’area verde curata e aperta a tutti i cittadini.
- Pizzeria “BattiatiAut”: Progetto sociale ideato per creare concrete opportunità lavorative e percorsi d’integrazione per giovani con spettro autistico.
- Progetto “Dopo di noi”: Al primo piano del medesimo immobile nasceranno alloggi protetti e dignitosi per offrire assistenza e autonomia ai ragazzi disabili rimasti privi del supporto familiare.
Sinergia istituzionale per il sociale
I due principali progetti di inclusione nascono da un lavoro di rete che vede coinvolti l’Amministrazione comunale, l’ASP di Catania, l’assessore alla Sanità Vittorio Lo Sauro e le associazioni del territorio, a dimostrazione di come la convergenza tra istituzioni e terzo settore possa trasformare un simbolo del sopruso in una risorsa attiva per la comunità.