Caro energia, Eni Plenitude lancia lo sconto del 30% su luce e gas: fino a 200 euro di risparmio all’anno

Dopo il recente intervento sul calmiere dei prezzi di benzina e gasolio, Eni compie un nuovo passo a sostegno dei consumatori. Nell’ambito del piano straordinario “Eni per l’Italia”, nato per affiancare le famiglie nell’affrontare i rincari del comparto energetico, il Cane a Sei Zampe ha annunciato un’importante promozione sulle forniture domestiche di elettricità e metano.

Pubblicità

A partire dal 1° ottobre e fino al 24 ottobre, i clienti che sottoscriveranno la nuova offerta tramite Plenitude potranno beneficiare di uno sconto del 30% sui corrispettivi di luce e gas rispetto alla principale proposta a prezzo fisso della compagnia.

Tariffa bloccata per 2 anni e risparmio stimato in bolletta

La promozione offre una tutela a lungo termine contro la fluttuazione dei mercati energetici: la tariffa scontata rimarrà infatti bloccata per due anni.

Secondo le stime diffuse dalla società, l’impatto economico positivo per i bilanci familiari si attesta su:

~100 euro all’anno di risparmio sulla fornitura di gas metano;

di risparmio sulla fornitura di gas metano; ~100 euro all’anno di risparmio sulla fornitura di energia elettrica;

di risparmio sulla fornitura di energia elettrica; Circa 200 euro totali all’anno di minore spesa complessiva per ogni nucleo familiare.

Eni assorbe i rincari d’approvvigionamento

Come evidenziato nella nota ufficiale, Eni manterrà invariati i prezzi della materia prima, fandosi carico direttamente dei recenti aumenti sui costi di approvvigionamento per evitare che si ripercuotano sulle tasche dei cittadini.

L’azienda ha inoltre precisato che monitorerà costantemente il contesto economico: Eni Plenitude “valuterà eventuali successive misure a supporto dei consumatori in funzione dell’evoluzione degli scenari di mercato”.