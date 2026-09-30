Avis Siracusa, riparte la stagione della donazione

Si chiude con un bilancio positivo, ma anche con la consapevolezza delle difficoltà affrontate durante i mesi più caldi, la fase estiva dell’Avis comunale di Siracusa. A tracciare il quadro è il presidente Vincenzo Tedone, che sottolinea la generosità dimostrata dalla comunità siracusana anche in un’estate segnata da temperature elevate e da un lungo periodo di caldo intenso.

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«I siracusani sono molto generosi e nei mesi estivi siamo riusciti ad avere un numero sufficiente di donazioni – spiega Tedone –. Il lungo periodo di caldo eccessivo ci ha molto condizionato e soltanto a metà settembre abbiamo ripreso l’attività normale, con una media di 25-30 donazioni giornaliere».

Numeri che confermano l’importanza dei donatori abituali e il ruolo dell’associazione nel garantire la raccolta di sangue anche nei periodi più delicati dell’anno. L’estate, tra alte temperature, vacanze e cambiamenti nelle abitudini quotidiane, può infatti incidere sulla partecipazione, rendendo ancora più prezioso l’impegno di volontari e donatori.

Con l’arrivo della stagione più fresca, l’Avis si prepara ora a rilanciare le attività di sensibilizzazione. In programma ci sono campagne nelle scuole, con l’obiettivo di avvicinare i giovani alla cultura della solidarietà e della donazione. «Con il fresco si riparte – annuncia Tedone –. Sono in programma campagne di sensibilizzazione nelle scuole. Inoltre, insieme ad altre associazioni, saremo presenti in tutti gli eventi previsti in città».

Un’attività capillare per diffondere il valore della donazione come gesto semplice, consapevole e concreto. La disponibilità di sangue, infatti, dipende dalla partecipazione volontaria dei cittadini e dalla continuità delle donazioni.

Tra gli appuntamenti più attesi c’è quello previsto a novembre: una vera e propria maratona della donazione, estesa anche alle ore notturne, dal titolo “Non sballare… vieni a donare”. L’iniziativa punta soprattutto a coinvolgere i giovani, coniugando sensibilizzazione, prevenzione e solidarietà. Sarà anche un’occasione per avvicinare nuovi donatori, fornire informazioni e chiarire eventuali dubbi sulle modalità di accesso alla donazione.

Il calendario proseguirà a dicembre con il 21° convegno scientifico, dedicato all’aggiornamento del personale e all’approfondimento dei temi legati alla medicina trasfusionale e alla donazione.