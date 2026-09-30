Augusta dà il benvenuto a Danso Modou: dopo dieci anni di integrazione ottiene la cittadinanza italiana

AUGUSTA (SR) — Un momento di profonda commozione e dal forte valore simbolico quello celebrato questa mattina a Palazzo di Città. Danso Modou, originario del Gambia ma augustano d’adozione da oltre un decennio, ha pronunciato la formula solenne per il conseguimento della cittadinanza italiana.

“Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato”

Con queste parole, lette dinanzi alle autorità cittadine, Modou ha sancito ufficialmente il suo ingresso a pieno titolo nella comunità nazionale e locale.

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Un decennio di radici e integrazione ad Augusta

Giunto in Italia oltre dieci anni fa dal Gambia, Danso Modou ha scelto Augusta come luogo in cui stabilirsi e costruire giorno dopo giorno il proprio percorso di vita. In questi anni ha intessuto legami profondi, relazioni umane e un forte senso di appartenenza al tessuto sociale della cittadina siracusana.

Il conferimento della cittadinanza rappresenta il coronamento naturale di un cammino esemplare di integrazione, partecipazione attiva e condivisione dei valori democratici alla base del nostro Ordinamento.

Le parole dell’Amministrazione comunale

L’Amministrazione comunale di Augusta ha espresso profonda soddisfazione nell’accompagnare questo passaggio fondamentale per la vita di Modou, sottolineando come momenti simili testimonino la natura inclusiva della città:

“Siamo felici di condividere traguardi come questo perché raccontano l’immagine di una città aperta, capace di accogliere e valorizzare chi sceglie Augusta per vivere, crescere e progettare il proprio futuro. A Modou vanno i nostri più sinceri auguri per questo nuovo capitolo da cittadino italiano: benvenuto ufficialmente nella nostra comunità.”

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