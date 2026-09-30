Avola, l’ex Cinema Cappello Torna Protagonista: Sarà un Polo Culturale e Congressuale. Sopralluogo del Sindaco Rossana Cannata

Un luogo simbolo della storia cittadina pronto a trasformarsi in un moderno centro di aggregazione e sviluppo per la comunità. Il sindaco di Avola, Rossana Cannata, ha effettuato un sopralluogo all’interno del cantiere dell’Ex Cinema Cappello per verificare l’avanzamento dei lavori di recupero dell’immobile, destinato a diventare un polo multiculturale e congressuale polifunzionale.

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Durante la visita, il primo cittadino ha illustrato l’iter amministrativo che ha garantito l’integrazione dei fondi necessari al completamento dell’opera: «Abbiamo lavorato con determinazione per ottenere la copertura finanziaria integrativa – dichiara il sindaco Rossana Cannata – e oggi possiamo finalmente procedere spediti verso la conclusione del progetto. Restituiremo ad Avola uno spazio storico completamente rigenerato, pronto a diventare un motore di crescita, cultura e nuove opportunità per i cittadini, le associazioni e i giovani».

L’intervento si inserisce all’interno del più ampio piano di valorizzazione e rigenerazione del patrimonio pubblico promosso dall’amministrazione comunale, con l’obiettivo di recuperare l’identità dei luoghi storici e metterli al servizio della fruizione collettiva.