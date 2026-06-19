Siracusa: scontro tra moto, muore un ragazzo di 15 anni

Tragedia nella notte a Siracusa, dove un ragazzo di 15 anni ha perso la vita in seguito a un grave incidente stradale avvenuto nelle prime ore del mattino in viale Epipoli, nella zona nord della città.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia municipale, il sinistro si sarebbe verificato poco dopo le 2 e avrebbe coinvolto due motocicli che, per cause ancora in fase di accertamento, si sarebbero scontrati frontalmente nei pressi di una rotatoria.

Il quindicenne è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d’urgenza in ospedale. Nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, il giovane è deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate nell’impatto.

Nello stesso incidente è rimasto gravemente ferito un altro giovane, di 18 anni, attualmente ricoverato nel reparto di Rianimazione. Le sue condizioni vengono monitorate costantemente dal personale sanitario.

Ferito anche un terzo ragazzo, le cui condizioni sono ancora in corso di valutazione da parte dei medici.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità.

L’ennesima tragedia della strada riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza stradale, soprattutto tra i più giovani, in una città profondamente colpita da una perdita che lascia sgomenta l’intera comunità.