Siracusa, spacciatore sorpreso con la droga ed espulso

Gli agenti della Polizia di Stato, in servizio alla Squadra Mobile della Questura di Siracusa, hanno denunciato un cittadino extracomunitario di 28 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
L’uomo, già conosciuto alle forze di Polizia per aver commesso in passato reati in relazione a sostanze stupefacenti, a seguito di perquisizione domiciliare degli investigatori della Squadra Mobile è stato trovato in possesso di:
- un panetto di hashish del peso di 100 grammi;
- tre dosi della stessa sostanza del peso di 13 grammi, già confezionate e pronte per essere cedute;
- un bilancino di precisione, di materiale per il confezionamento;
- la somma di 550 euro, probabile provento dell’attività di spaccio.
Dopo altri accertamenti l’uomo è risultato irregolare sul territorio nazionale, così gli agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Siracusa, esperite tutte le formalità, hanno provveduto all’espulsione del ventottenne previo accompagnamento in un CPR dell’isola per il successivo rimpatrio al paese d’origine.