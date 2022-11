Teamnetwork Albatro, ottava giornata: ragazzi di Fabio Reale giocano a Sassari

Siracusa, 4 novembre ’22 – Trasferta in Sardegna per la Teamnetwork Albatro nell’ottava giornata di andata della Serie A Gold. I ragazzi di Fabio Reale giocano a Sassari contro una delle squadre più attrezzate nel massimo campionato.

La terza partita consecutiva della difficile serie che il calendario ha riservato per i siracusani li porta in casa dell’ex Umberto Bronzo. I blu arancio, dopo la vittoria di Bolzano e l’ottima prestazione contro Brixen, affrontano uno dei sette più competitivi del torneo.

“Sappiamo che è una trasferta difficile, ma ormai siamo ben convinti delle nostre possibilità – commenta coach Fabio Reale dopo l’ultima rifinitura prima della partenza – Stiamo attraversando un buon momento e i ragazzi sanno benissimo quanto possono dare.

A Sassari ce la giocheremo come stiamo facendo in ogni partita. – conclude il tecnico siracusano – Loro sono una buona squadra con tante forti individualità. Noi abbiamo dalla nostra l’entusiasmo e la voglia di fare sempre meglio.”

Fischio di inizio alle 18.30, diretta sulla piattaforma di Elevensports.

