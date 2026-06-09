Sun Club Siracusa trionfa tra Paternò e Caltagirone: 25 medaglie complessive

Siracusa – Weekend di grandi soddisfazioni per la SSD Sun Club Sport Siracusa, che ha dominato le vasche siciliane conquistando complessivamente 25 medaglie tra il Campionato di Eccellenza e il Trofeo Kiran Club.

Nella finale regionale del Campionato di Eccellenza disputata a Paternò in vasca corta, gli atleti aretusei hanno portato a casa quattro medaglie. Protagonista indiscussa Gaia Miceli, che nella categoria Juniores ha conquistato due ori nei 50 metri dorso e nei 50 metri stile libero. Completano il bottino i bronzi di Aurora Papa nei 50 farfalla e Alessio Tramutola nei 50 rana.

La spedizione del Sun Club, guidata dalla responsabile della scuola nuoto Claudia Barranco e dall’istruttrice Cristina Di Pietro, ha visto anche ottimi piazzamenti per Nives Vinci, Mathias Andries, Ginevra Catalano, Beatrice Cavaliere, Andrea Leonardi, Alessandro Carta, Anastasia Rossetti, Sofia Matraxia, Francesco Gibilisco e Leonardo Greco, tutti in crescita costante.

Ancora più ricco il bottino al Trofeo Kiran Club “Memorial Nicolò Cucinella” di Caltagirone, dove nella vasca da 50 metri la società di Viviana e Guglielmo Venticinque ha conquistato 21 medaglie: 8 ori, 6 argenti e 7 bronzi.

Giorgia Moceo ha dominato la categoria Juniores con una straordinaria tripletta d’oro nei 50, 100 e 200 rana, aggiungendo anche un argento nei 200 stile libero e un bronzo nei 100 farfalla. Tra gli Esordienti B si è distinto Ezio Mudali con due ori nei 50 e 100 stile libero, argento nei 50 dorso e bronzo nei 100 dorso.

Beatrice Latina ha conquistato l’oro nei 1500 stile libero categoria Cadetti, con argento nei 100 dorso e bronzo nei 400 stile. Alessandro Cianci ha fatto il bis d’oro nei 50 e 100 farfalla Esordienti B. Alice Moceo ha portato a casa due argenti nei 50 e 100 rana categoria Ragazzi, mentre Alessandro Elicona ha conquistato l’argento nei 200 rana.

Bronzi anche per Leonardo Bartolone nei 100 dorso Ragazzi 14 anni, Ettore Guglielmino nei 200 farfalla e 1500 stile libero, e Giulia Romano nei 50 rana.

Fiore all’occhiello della trasferta romagnola, Giuliana Lentini ha rappresentato la Sicilia al Trofeo Internazionale Italo Nicoletti di Riccione, conquistando il bronzo nei 400 misti e disputando la finale nei 200 farfalla, sfiorando la qualificazione ai Campionati Italiani.

Lo staff tecnico composto dagli istruttori Corrado Cianci, Giuseppe Incremona, Giorgia Gallo e Matteo Gabbuti guarda con ottimismo ai prossimi appuntamenti agonistici.