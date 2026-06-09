Caso Rizza-Insolera: lettera aperta dei genitori degli studenti

Lettera aperta alla cittadinanza da parte dei genitori di ragazzi “Speciali” – Istituto “Rizza-Insolera” L’eventuale trasferimento dell’Istituto “Rizza-Insolera” da viale Diaz a un’altra sede non è un semplice problema logistico. Molte delle nostre famiglie, pur risiedendo vicino alla sede di via Modica, hanno valutato attentamente ogni opzione e hanno scelto volutamente viale Diaz, proprio perché l’edificio, l’ambiente, gli spazi e il clima familiare sono risultati più idonei alle esigenze dei nostri figli.

La posizione strategica della sede, vicino al capolinea dei pullman, ha permesso ai nostri figli, studenti con bisogni educativi speciali, di sviluppare non solo sicurezza e autonomia all’interno dell’Istituto, ma anche negli spazi esterni, essendo questi ubicati in luoghi protetti e circoscritti che hanno dato ai ragazzi e alle famiglie la tranquillità necessaria per affrontare le nuove sfide con la certezza di una protezione adeguata.

La scelta delle famiglie di iscrivere i propri figli è stata seguita da mesi di presenza, di noi genitori, in Istituto per facilitare l’inserimento negli spazi della nuova comunità scolastica.

Ci chiediamo, quindi, come la politica e le autorità competenti possano, non solo ascoltare, ma anche avallare e portare avanti, con caparbietà, richieste di una comunità scolastica che ha superato, consapevolmente, il numero legale di iscritti e che pretende una sede unica sfidando alunni, famiglie ed ancora più le famiglie con ragazzi speciali che sono costretti ad elemosinare un diritto acquisito al momento dell’iscrizione.

Ci chiediamo, infine, quale politico, con atto monocratico, pur avendone l’autorità, può sovvertire le scelte ponderate dei genitori, che per i propri figli hanno scelto luoghi specifici a supporto di ciò che ritengono valido e fondamentale per la loro crescita umana, culturale e professionale e sconvolgere così, ciò che si è costruito, con tanta fatica, giorno dopo giorno