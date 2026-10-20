Turismo, poche donne ai vertici: al convegno Ada di Zafferana l’allarme di Rosa Di Stefano (Federalberghi)

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ZAFFERANA ETNEA (CT) – «Le donne rappresentano il 51,7% dei lavoratori dipendenti del turismo italiano, ma soltanto il 28,4% ricopre ruoli dirigenziali. Il 64,7% è impiegato e il 39,4% appartiene alla categoria dei quadri. Una distanza che racconta una contraddizione ancora irrisolta in uno dei settori più dinamici dell’economia nazionale».

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A lanciare l’allarme sul cosiddetto “tetto di cristallo” nella filiera dell’ospitalità è Rosa Di Stefano, presidente di Federalberghi Palermo e vicepresidente regionale di Federalberghi Sicilia, intervenuta oggi a Zafferana Etnea al convegno promosso dall’Associazione Direttori Albergo (ADA) Sicilia.

I dati SRM-Federalberghi: «Il turismo dia anche il potere di decidere»

A fotografare con precisione la disparità di genere nei vertici aziendali è il rapporto SRM 2026 “Turismo, Imprese & Territorio”, elaborato da Federalberghi su elaborazione dei dati INPS.

«Il turismo è un comparto nel quale le donne sono protagoniste ogni giorno: nell’accoglienza, nell’amministrazione, nella gestione dei servizi, spesso in posizioni ad altissima responsabilità – ha sottolineato Di Stefano –. Eppure, quando arriviamo ai vertici, la loro presenza si riduce drasticamente. Un settore in forte crescita non può permettersi di lasciare indietro una parte così determinante del proprio capitale umano. Il turismo sa dare lavoro alle donne, ora deve dimostrare di saper dare loro anche il potere decisionale».

Verso un nuovo modello di leadership alberghiera

La presidente di Federalberghi Palermo ha concluso il suo accorato intervento sollecitando una profonda riflessione culturale sul concetto stesso di direzione e leadership nelle strutture ricettive.

«Un bravo direttore fa funzionare un albergo; un grande direttore fa crescere le persone che lo faranno funzionare anche quando lui non ci sarà più. È questa la leadership inclusiva di cui abbiamo urgente bisogno – ha chiosato Rosa Di Stefano –. Chiederci perché ci siano ancora così poche donne ai vertici non significa rivendicare posizioni sulla base del genere, ma pretendere un sistema nel quale talento, preparazione e meritocrazia abbiano davvero le medesime opportunità di emergere».

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