Vasco Rossi, infortunio alla spalla e nuovo tutore: «Lussazione e legamenti rotti», ma guarda già al tour 2027

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ZOCCA – Nemmeno il tempo di archiviare i trionfi dell’ultimo tour che per Vasco Rossi si apre un nuovo capitolo di convalescenza, affrontato come sempre con l’immancabile ironia. Il rocker di Zocca è riapparso sui suoi canali social mostra il braccio sinistro immobilizzato da un tutore, annunciando ai fan la rottura dei legamenti della spalla, infortunio che si aggiunge al recente e delicato intervento neurochirurgico alla schiena.

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Le due cadute e il doppio infortunio a Zocca

A chiarire la dinamica degli eventi è la ricostruzione dettagliata degli ultimi giorni. Il problema alla spalla non ha alcun legame con l’operazione vertebrale, ma è il risultato di due episodi distinti avvenuti a Zocca dopo la fine della tournée:

La scivolata nei boschi: Durante una camminata su un sentiero reso scivoloso dall’umidità, Vasco è scivolato riuscendo ad aggrapparsi di fortuna a una radice con il braccio sinistro, subendo una prima forte sollecitazione. La caduta in bicicletta: Successivamente, poco prima del ricovero già programmato a Bologna, il cantante è caduto dalla bicicletta impattando violentemente sul gomito sinistro e aggravando il trauma precedente.

Nella giornata di oggi, 18 ottobre 2026, lo stesso artista ha confermato la lesione ai legamenti dell’arto superiore, precisando che il dolore era già acuto al momento del suo ingresso nella struttura sanitaria.

L’operazione alla colonna e il percorso di riabilitazione

L’intervento di settembre è stato gestito dall’équipe del professor Alessandro Gasbarrini ed era finalizzato a risolvere una spondilolistesi lombare (lo scivolamento di una vertebra con conseguente compressione delle radici nervose e acuti dolori alle gambe).

Presso la clinica Villalba di Bologna, previa risonanza magnetica dinamica curata dal dottor Beppe Monetti, l’operazione di decompressione ha previsto il riposizionamento della vertebra, l’inserimento di quattro viti e la sostituzione del disco intervertebrale danneggiato. L’intervento è perfettamente riuscito e prevede ora un percorso

riabilitativo di circa tre mesi.

Nessun legame con il passato: l’orizzonte è Roma 2027

Dall’ambiente dello staff si tende a precisare che l’episodio attuale non ha alcuna correlazione con l’infortunio del 5 agosto 2021 (quando il rocker si procurò una lussazione e non una lesione ai legamenti).

L’obiettivo principale resta il pieno recupero per il grande evento già annunciato: il “Vasco Residency Show – Roma 2027”, una serie storica di dieci date allo Stadio Olimpico dal 6 al 25 giugno 2027 per festeggiare cinquant’anni di carriera straordinaria.

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