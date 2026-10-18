Juventus-Lazio, biancocelesti avanti all’Allianz Stadium: 0-1 al termine del primo tempo

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TORINO – Si chiude con la Lazio in vantaggio per 1-0 il primo tempo del big match dell’Allianz Stadium contro la Juventus. Una prima frazione intensa e ricca di colpi di scena, sbloccata dal colpo di testa vincente di Provstgaard e caratterizzata dalle grandi emozioni vissute su sponda bianconera e biancoceleste.

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Juve propositiva ma sfortunata: annullato il gol di Kolo Muani

Dopo un avvio intraprendente della Lazio, sono i padroni di casa a prendere progressivamente in mano le redini del gioco, alzando il baricentro e schiacciando la formazione capitolina nella propria metà campo.

Al 24′ la pressione bianconera sembra portare i suoi frutti: Kolo Muani calcia al volo da due passi trafiggendo la rete avversaria, ma l’urlo di gioia dello Stadium viene strozzato dall’intervento dell’assistente e del VAR, che annullano la marcatura per una posizione di fuorigioco del centravanti francese.

Provstgaard la sblocca, poi la traversa di Tavares

Superata la mezz’ora di gioco, gli uomini di Gattuso riordinano le idee e tornano a rendersi pericolosi con le rapide incursioni di Taylor e Isaksen. Al 37′ arriva l’episodio che cambia l’inerzia del match: perfetto pennellata dalla trequarti di Zaccagni e stacco perentorio di Provstgaard, che di testa batte Vicario e firma l’0-1.

Trovato il vantaggio, la Lazio continua a spingere con coraggio sfruttando le ripartenze. Al 44′ i biancocelesti sfiorano il raddoppio: veloce contropiede orchestrato dagli ospiti, pallone che dopo una serie di rimpalli favorisce l’inserimento di Tavares la cui conclusione, deviazione determinante di Bremer, va a stamparsi sulla parte alta della traversa a Vicario ormai fuori causa. Dopo due minuti di recupero, le squadre vanno negli spogliatoi sul punteggio di 0-1.