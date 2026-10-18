Serie A, Juventus-Lazio 0-2 al 66′: biancocelesti a segno e decisi a difendere il primato in vetta

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TORINO – Continuano le grandi emozioni all’Allianz Stadium. Nel corso della ripresa del big match della giornata, la Lazio allunga la propria distanza sulla Juventus portandosi sullo 0-2 al 66′ minuto di gioco.

Dopo aver chiuso la prima frazione in vantaggio grazie all’incornata di Provstgaard su assist di Zaccagni e aver rischiato di subire il pari (con il gol annullato a Kolo Muani), gli uomini di Gennaro Gattuso sono rientrati in campo con la determinazione di chi deve conquistare l’intero bottino a tutti i costi. Una vittoria fondamentale per i biancocelesti, chiamati a conquistare i tre punti per rimanere saldi al vertice della classifica di Serie A.

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Raddoppio biancoceleste nel secondo tempo

La seconda rete tramortisce una Juventus che aveva provato a riorganizzarsi nell’intervallo per riaprire i giochi. La Lazio ha sfruttato al meglio gli spazi concessi dalla retroguardia bianconera, trovando il raddoppio che mette in discesa il finale di gara per gli ospiti e costringe i padroni di casa a una vera e propria impresa disperata negli ultimi venticinque minuti di gioco.