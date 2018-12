Vinciullo: Autorizzato un nuovo centro per combattere la Fibrosi Polmonare Idiopatica (IPF)

Siracusa, 29 dicembre 2018: Con il Decreto Assessoriale 1540 del 5 settembre 2018 era stata riorganizzata la Rete regionale per le malattie rare ai sensi del DPCM del 12 gennaio 2017, ma non erano stati autorizzati nuovi centri in Sicilia per combattere la Fibrosi Polmonare Idiopatica (IPF). Lo dichiara Vincenzo Vinciullo.

Per questo motivo, avevo chiesto all’Assessore della Salute di implementare i centri in Sicilia, vista anche la differenza notevole che vi era, evidentemente in negativo, fra la Sicilia e le altre Regioni italiane.

Con Decreto Assessoriale del 21 novembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 7 dicembre 2018, è stata accolta la mia richiesta e un nuovo centro è stato autorizzato, precisamente a Palermo presso Azienda Ospedaliera Umanitaria Policlinico “P. Giaccone”.

Nel ringraziare per la sensibilità dimostrata, in questo caso, e solo in questo caso, sono particolarmente soddisfatto, ha concluso Vinciullo, per essere stato ascoltato e soprattutto per aver fatto cosa utile e giusta ai siciliani.

Total Views: 108 ,

Comments

comments