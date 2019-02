Vinciullo: Cara Cannata, lei è stata eletta per fare leggi, non l’addetto stampa del presunto lavoro altrui!

Siracusa, 27 febbraio 2019: La Cannata non sa, o forse non ha ancora capito, che è stata eletta, grazie al fratello, per fare leggi, mozioni, interrogazioni… cioè attività legislativa e non l’addetta stampa dei presunti risultati raggiunti dagli esponenti dell’attuale Governo, né tanto meno la distributrice di stucchevoli ringraziamenti.

Le ricordo, per l’ultima volta, che fino al 2022, tutto ciò che realizzerà questo Governo è frutto del lavoro svolto nella scorsa Legislatura: dai fondi del Patto per il Sud, ai Fondi europei, ai Fondi statali, perché sia chiaro, ad oggi, non siete riusciti a portare nemmeno un centesimo in Sicilia e la denuncia dei 5 Stelle, di questi giorni, dimostra la vostra assoluta incapacità di legiferare cioè di svolgere il mandato per il quale siete stati eletti dai cittadini. Lo dichiara Vincenzo Vinciullo.

Veda, i Deputati devono fare leggi, interrogazioni, essere relatori dei Disegni di Leggi ed io, per due Legislature su due, sono stato il primo per attività parlamentare: 33 volte relatore di Leggi approvate su 131, un record mai eguagliato da alcuno. A proposito, lei per quanti Disegni di Legge è stata relatore, fino ad oggi?

Le ricordo che in 5 anni ho prodotto oltre 1000 interrogazioni parlamentari, 110 Disegni di Legge, 41 Ordini del Giorno, 15 Mozioni, 2 Interpellanze. Lei quanti atti parlamentari ha prodotto ad oggi?

Veda io con 1000 interrogazioni parlamentari ho sfiancato il Governo Crocetta in difesa della mia gente. Lei quante interrogazioni parlamentari ha prodotto per difendere il suo territorio?

Il vecchio Parlamento le ricordo che ha programmato perfino le risorse per le ex Provincie anche per l’anno 2018, tant’è vero che le somme destinate ai lavoratori e agli alunni diversamente abili, che avete spacciato come vostro lavoro, sono sempre frutto del lavoro della scorsa Legislatura.

Nella furia di dimostrare che io dico falsità ha dimenticato quello che aveva scritto precedentemente e io gliene fornisco copia.

Mi contesta che utilizzo nella mia risposta Leggi, Decreti, interrogazioni parlamentari, ma ricordo a lei, che è legislatrice, che le contestazioni vanno fatte con gli atti, non con le parole perché “verba volant scripta manent” e ciò che diciamo oggi ce lo rimangiamo un minuto dopo sicché io le cito alcuni atti parlamentari così che lei se li va a vedere, se li studia e poi, ha proseguito Vinciullo, veda che non mi risponderà più:

1) il Decreto Assessoriale 13 dicembre 2011, quando lei non era nemmeno Consigliere Comunale, stabilisce in 190 i posti letto per la provincia di Siracusa di cui “85 posti da attivare da parte del pubblico”;

2) La programmazione regionale era stata esaminata ed approvata dalla Commissione Sanità di cui ero componente e Segretario, il 24 novembre 2011. E non mi ricordo di avere visto né lei né l’attuale Assessore;

3) Il 15 dicembre 2011, due giorni dopo il Decreto Assessoriale, presento l’interrogazione parlamentare 2285 con la quale chiedo di avere notizie dettagliate sui 45 posti letto destinati a Pachino. Quindi nel 2011, quando non esisteva né lei né l’attuale Assessore, i posti erano già assegnati a Pachino;

4) il 16 dicembre 2011, l’ASP di Siracusa emana la Deliberazione n.1078 con la quale si stabilisce che i 45 posti sono destinati definitivamente a Pachino, aperti a Lentini, in attesa di concludere i lavori presso la RSA di Pachino. Nel 2011 lei nemmeno esisteva, politicamente parlando.

5) Il 4 febbraio 2014 presento l’ennesima interrogazione sulla Residenza Sanitaria di Pachino e il Dirigente Generale, dott. Brugaletta, conferma che i 45 posti sono destinati a Pachino in attesa di concludere i lavori. E lei ancora non esisteva, sempre politicamente parlando e, a dire il vero, neanche l’attuale Assessore.

6) il 10 giugno 2015 si svolge in Aula la discussione dell’interrogazione e l’Assessore Borsellino mi conferma che i 45 posti sono sempre destinati a Pachino. E lei non esisteva.

7) il 13 agosto 2015 presentavo l’interrogazione n. 3282 e sia l’Assessore Gucciardi quanto il dirigente del Servizio II quanto il dott Brugaletta, quanto il Dirigente Generale dell’Assessorato confermano che i 45 posti sono destinati sempre a Pachino. E lei ancora non esisteva.

Cannata, sempre gli stessi posti, né uno in più né uno in meno quando lei non esisteva politicamente parlando e non esisteva nemmeno l’attuale Assessore.

Dopodiché, le ho citato tutte le fonti, le ho cercato di fare comprendere quello che è successo.

Non sono più interessato alla polemica sterile con lei, di conseguenza, ha continuato Vinciullo, potrà dire tutto ciò che vuole, stia serena, non replicherò.

Ma quattro cosa le vorrei ricordare:

1) Il giudizio dei netini sul Governo regionale, sull’Assessore della Salute e su di lei non cambierà il giorno in cui apriranno 20 posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale e avranno chiuso l’Ospedale “Trigona”;

2) La postazione del 118 di Ortigia non apre il 1° marzo, come da lei comunicato, ma anche questo era un percorso intrapreso nel 2013 che l’attuale Governo non è riuscito a concludere;

3) Venerdì viene aperto il reparto di ostetricia a Siracusa e lei ha dimenticato di comunicare che, grazie alla rete ospedaliera approvata dall’attuale Governo, 4 anni fa sono state impegnate, nella scorsa Legislatura, le risorse per rifare a nuovo il reparto. Si è persa un’occasione!

4) Revisore dei Conti, presso l’ASP di Alessandria, dalla Lorenzin non sono stato nominato io e le ricordo che la Lorenzin sosteneva il Governo Crocetta, a buon intenditore poche parole bastano…

Non avendo altro da dirle, ha concluso Vinciullo, perché ho già perso tempo prezioso, la saluto con il rispetto che le è dovuto.

