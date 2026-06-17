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cronaca, Sicilia, Vittoria

Vittoria, fuga di gas durante scavi: chiusa la SP 18 per Santa Croce

Redazione0 Comments1 Min Read

Foto Franco Assenza

VittoriaFuga di gas durante operazioni di scavo vicino all’ex Emaia a Vittoria. Per motivi di sicurezza è stata chiusa al traffico la SP 18 Vittoria-Santa Croce.

Percorso alternativo: SP 17 per Scoglitti

Gli automobilisti sono invitati a utilizzare il percorso alternativo tramite la SP 17 in direzione Scoglitti per raggiungere le località interessate dalla chiusura.

Vigili del fuoco in task force sul posto

Sul posto è intervenuta una task force dei Vigili del Fuoco, impegnata nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e nella gestione dell’emergenza. Al momento non si registrano feriti.

Aggiornamenti in corso

La situazione è costantemente monitorata dalle autorità competenti. Si invita la cittadinanza a evitare la zona e a seguire le indicazioni delle forze dell’ordine.

By Redazione

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