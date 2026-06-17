Vittoria, fuga di gas durante scavi: chiusa la SP 18 per Santa Croce

Foto Franco Assenza
Vittoria – Fuga di gas durante operazioni di scavo vicino all’ex Emaia a Vittoria. Per motivi di sicurezza è stata chiusa al traffico la SP 18 Vittoria-Santa Croce.
Percorso alternativo: SP 17 per Scoglitti
Gli automobilisti sono invitati a utilizzare il percorso alternativo tramite la SP 17 in direzione Scoglitti per raggiungere le località interessate dalla chiusura.
Vigili del fuoco in task force sul posto
Sul posto è intervenuta una task force dei Vigili del Fuoco, impegnata nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e nella gestione dell’emergenza. Al momento non si registrano feriti.
Aggiornamenti in corso
La situazione è costantemente monitorata dalle autorità competenti. Si invita la cittadinanza a evitare la zona e a seguire le indicazioni delle forze dell’ordine.