Parco Iblei, Auteri: “Savarino contraddice il mandato della Commissione”

Palermo – Duro intervento del parlamentare Carlo Auteri sul caso Parco degli Iblei. Stamattina, leggendo i giornali, Auteri ha preso posizione contro le dichiarazioni dell’assessore regionale Savarino, che ha affermato che «il parco si deve istituire».

“Savarino in contrapposizione alla Commissione”

«L’assessore Savarino sta dichiarando delle cose in contrapposizione di quello che è stato discusso ieri in Commissione», ha dichiarato Auteri. «La Commissione ieri ha deliberato di dare mandato all’assessore e al Presidente della Regione di opporsi alla sentenza del TAR, dove riteniamo che ci siano dei vizi di forma in questa sentenza».

“Non siamo contro il parco, ma questo non tutela cittadini e aziende”

Il parlamentare ha precisato: «Non abbiamo mai detto che siamo contro il parco, abbiamo detto che questo tipo di parco non garantisce le aziende e non garantisce i cittadini. Siamo disponibili, l’abbiamo detto mille volte, a parlare, però dico una cosa in maniera molto chiara: più tardi mi regolerò dal Presidente della Regione dove chiederò delle spiegazioni».

“Non è possibile che un assessore del centrodestra dichiari altro sui giornali”

Auteri ha poi attaccato frontalmente l’assessore: «Non è possibile che un assessore del centrodestra, un assessore che ascolta la Commissione e che si registra un mandato, possa dichiarare altro sui giornali».

Ultimatum a Schifani: “Se Savarino non esegue il mandato, porteremo tutto in aula”

Il parlamentare ha lanciato un ultimatum al Presidente della Regione Renato Schifani: «Se l’assessore Savarino non dovesse eseguire quello che è il mandato della Commissione del territorio ambiente, vuol dire che questa discussione la porteremo in aula».

Auteri si è detto convinto che Schifani ascolterà: «Penso che sia strano che un assessore del centrodestra possa attivare dei meccanismi o effettuare delle dichiarazioni in contrapposizione a quella che è la volontà non solo dei parlamentari di centrodestra, ma della Commissione che ha dato un chiaro mandato».

“La sentenza del TAR va bloccata”

Secondo Auteri, la maggioranza della Commissione ha dato mandato «a verificare tutti i criteri per poter fare opposizione a questa sentenza del TAR**, perché questa sentenza va in contrapposizione all’ascolto dei sindaci, va in contrapposizione dei presidenti dei liberi consorzi e questa sentenza va bloccata».

Il parlamentare ha concluso annunciando aggiornamenti: «Più tardi vi informerò di tutte le vicende che si stanno consumando in queste ore a Palermo».