203 mila euro per Case Popolari Via Mascagni a Pachino

Lo comunica Vincenzo Vinciullo. L’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità ha emanato il provvedimento con il quale vengono liquidati 203.060 euro a favore dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari di Siracusa, per i lavori di ristrutturazione delle case popolari di via Mascagni, Gruppo 36 Alloggi, Lotto I, a Pachino. Come si ricorderà, con la Legge Lupi è stato possibile in Sicilia attuare un vasto programma di recupero delle abitazioni popolari dell’Isola e in modo particolare è stata la provincia di Siracusa, nella scorsa Legislatura, a beneficiare di queste risorse, grazie all’ottimo lavoro svolto dall’IACP.

Il Gruppo di 36 appartamenti delle case popolari, rientra tra gli edifici oggetto dell’intervento della Regione. Ricordo che per sbloccare l’arrivo di queste risorse destinate all’edilizia popolare di Pachino, ero stato costretto a presentare l’interrogazione parlamentare n.3800 del 20/04/2016. Con questo provvedimento emesso dagli uffici della Regione, ha concluso Vinciullo, vengono inviate all’IAPC le somme necessarie per poter pagare i lavori fatti fino ad oggi e per procedere senza difficoltà nella conclusione dei lavori e del pagamento degli stipendi.

Total Views: 117 ,

Comments

comments