Aci Castello, Italia, Sicilia

Aci Catena: in fiamme un appartamento

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I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti nella mattinata di oggi per un incendio sviluppatosi al secondo piano di un edificio a cinque elevazioni, in via Leonardi 18, ad Aci Catena (CT).

Giunti sul posto hanno provveduto a soccorrere ed evacuare le persone presenti, ad estinguere l’incendio e a mettere in sicurezza alcune bombole di gas.

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Si ha avuto notizia di due persone prese in carico dai sanitari del Servizio 118, per aver inalato del fumo.

A supporto sono state inviate un’autobotte e un’autoscala dalla Sede Centrale.

Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.

Oltre ai Vigili del Fuoco erano presenti anche militari dei Carabinieri e personale della Polizia Locale.

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