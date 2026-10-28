Commemorazione dei Defunti a Priolo: attivo il servizio di trasporto per anziani e persone con disabilità

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PRIOLO GARGALLO (SR) – Un aiuto concreto ai cittadini più fragili per garantire a tutti il diritto di rendere omaggio ai propri cari scomparsi. In occasione della Commemorazione dei Defunti, l’Amministrazione comunale di Priolo Gargallo – su impulso dell’Assessorato alle Politiche Sociali e in stretta collaborazione con le Misericordie di Priolo Gargallo e Floridia – ha predisposto un servizio straordinario di trasporto assistito rivolto ad anziani non autosufficienti e persone con disabilità.

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L’iniziativa sarà operativa nelle giornate di domenica 1 e lunedì 2 novembre, dalle ore 9:30 alle 12:00.

Nuovi mezzi e il dispositivo “Scoiattolo” contro le barriere

Per lo svolgimento del servizio verranno impiegati i nuovi automezzi idonei acquistati di recente dal Comune. A questi si affiancherà lo “Scoiattolo”, un dispositivo montascale altamente specializzato pensato per agevolare gli spostamenti dei cittadini con spiccate difficoltà motorie, consentendo il superamento degli ostacoli fisici anche per chi risiede ai piani alti di stabili sprovvisti di ascensore.

Le dichiarazioni del Sindaco Gianni e dell’Assessore Marullo

L’intervento rientra nell’ampio programma di inclusione e supporto sociale promosso dalla giunta municipale:

«Si tratta di un servizio pensato per superare gli ostacoli alla mobilità e consentire a tutti di vivere un importante momento di raccoglimento. L’iniziativa testimonia l’attenzione verso le persone più fragili e l’impegno a promuovere autonomia, accessibilità e partecipazione, affinché nessuno sia privato della possibilità di rendere omaggio ai defunti. Ringraziamo le Misericordie di Priolo e Floridia per la preziosa collaborazione». — Pippo Gianni, Sindaco di Priolo Gargallo

«Questa iniziativa rappresenta soltanto il primo passo di un piano di mobilità assistita che stiamo portando avanti insieme al Sindaco Gianni e a tutta la Giunta, con l’obiettivo di offrire ai nostri cittadini servizi sempre più efficaci e migliorare concretamente la loro qualità della vita». — Gipi Marullo, Assessore alle Politiche Sociali

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