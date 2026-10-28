Incendio alla raffineria ISAB Nord di Priolo: emergenza rientrata, nessuna criticità per la popolazione

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PRIOLO GARGALLO (SR) – Momenti di apprensione nel pomeriggio all’interno del polo industriale di Priolo Gargallo a causa di un incendio sviluppatosi presso lo stabilimento ISAB Nord. Le fiamme hanno interessato nello specifico il reparto denominato SG13.

A dare tempestiva comunicazione sul rientro dell’allarme è stato il Sindaco di Priolo Gargallo, l’onorevole dottor Pippo Gianni, il quale ha confermato che l’emergenza è ufficialmente conclusa e che non sussistono pericoli o criticità per la salute della cittadinanza.

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Scattati i protocolli di sicurezza e il coordinamento istituzionale

Fin dalle primissime fasi dell’incidente, l’Ufficio Comunale di Protezione Civile si è attivato allertando il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e i tecnici di ARPA Sicilia per le opportune rilevazioni ambientali.

In linea con i protocolli di sicurezza, sono state immediatamente informate la Prefettura di Siracusa, il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, le Forze dell’Ordine e la Procura della Repubblica per garantire un monitoraggio costante e un’azione coordinata. Sul posto è intervenuto anche il Comando di Polizia Locale per effettuare i rilievi di rito.

Il plauso del sindaco Gianni ai soccorritori

Il primo cittadino ha seguito in prima persona l’evoluzione dell’evento, mantenendosi in costante contatto con gli uffici comunali e le autorità di controllo per garantire la piena sicurezza del territorio:

«Un doveroso ringraziamento va ai Vigili del Fuoco, alla nostra Protezione Civile comunale, alla Polizia Locale, al personale di ARPA, alle Forze dell’Ordine e a tutti gli enti coinvolti per la grande professionalità e la tempestività dimostrate nella gestione dell’evento. L’Amministrazione Comunale continuerà a seguire gli approfondimenti tecnici e gli accertamenti in corso da parte delle Autorità competenti, garantendo alla cittadinanza la massima trasparenza».

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