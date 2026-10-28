Solarino, svolta in maggioranza: nasce il gruppo unico “Orizzonte Solarino” a sostegno del sindaco Spada

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SOLARINO (SR) – Una mossa politica e strategica per superare le divisioni interne, blindare la compagine di governo e rispondere con fermezza ai recenti attacchi istituzionali. I gruppi consiliari Idea-PD e Civica hanno annunciato la rinuncia alle proprie sigle d’appartenenza in Consiglio comunale per dare vita a un unico soggetto politico: il gruppo “Orizzonte Solarino”.

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A darne notizia, attraverso una nota congiunta, sono i capigruppo Marco Torcasso (Idea-PD) e Giuseppe D’Aquino (Civica), che respingono con forza i tentativi di delegittimazione rivolti all’operato della giunta e del sindaco, l’onorevole Tiziano Spada.

Fermare gli attacchi: «Solarino non sia terreno di scontro»

I due esponenti politici hanno espresso profonda preoccupazione per il clima di tensione che rischia di danneggiare l’immagine del municipio e il lavoro portato avanti quotidianamente anche da numerosi volontari a titolo gratuito:

«Idea-PD e Civica respingono con forza il tentativo di screditare il lavoro dell’amministrazione, mettendo in discussione la capacità di gestire le risorse pubbliche e l’impegno di quanti operano nell’interesse della nostra comunità. Le divergenze politiche, per quanto profonde, non possono trasformarsi in attacchi che finiscono per danneggiare l’immagine della nostra città. Solarino merita rispetto e non può diventare terreno di scontro per questioni che nulla hanno a che vedere con i bisogni dei cittadini».

Torcasso e D’Aquino hanno inoltre preso atto delle recenti dichiarazioni del Presidente del Consiglio comunale, accogliendo positivamente la volontà di proseguire nel solco del progetto amministrativo condiviso.

Appello alla maggioranza: «Un solo gruppo per il futuro della città»

La nascita di “Orizzonte Solarino” vuole rappresentare il fulcro attorno al quale riorganizzare l’intera compagine di governo, con la proposta che la stessa Giunta comunale diventi espressione diretta di questa ritrovata sintesi politica.

Da qui la richiesta esplicita rivolta a tutte le altre forze di maggioranza presenti nell’assise cittadina:

«Rivolgiamo un appello a tutte le componenti della maggioranza affinché prendano le distanze da ogni intenzione di attaccare il nostro territorio e l’Amministrazione di cui ogni gruppo ha fatto parte. Chiediamo di condividere questa proposta, rinunciando alle rispettive appartenenze consiliari per ritrovarci in un unico progetto politico e amministrativo a sostegno del Sindaco e dell’Amministrazione tutta. Chiediamo di scegliere il futuro della nostra città, perché Solarino viene prima di tutto e di tutti».

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