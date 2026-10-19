Acireale, tumulate in Cattedrale le spoglie di mons. Pio Vittorio Vigo: è il primo nella nuova Cappella dei Vescovi

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ACIREALE – A cinque anni dalla sua scomparsa, avvenuta il 30 aprile 2021, la diocesi di Acireale si è stretta in un abbraccio corale per riaccogliere le spoglie mortali di mons. Pio Vittorio Vigo, decimo vescovo della Chiesa acese e figura amatissima dal clero e dalle comunità locali.

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Nella giornata di oggi si è tenuta in Cattedrale la solenne cerimonia di traslazione e definitiva tumulazione delle sue spoglie all’interno della nuova Cappella funeraria dei Vescovi. Mons. Vigo è il primo presule ad essere accolto e custodito in questo nuovo spazio sacro di preghiera e memoria realizzato all’interno delle mura del Duomo.

«Resta vivo il ricordo della sua bontà»: l’omaggio del vescovo Raspanti

La cerimonia, snodatasi tra la Liturgia della Parola e il rito finale di tumulazione, è stata presieduta dall’attuale vescovo di Acireale, mons. Antonino Raspanti, alla presenza dei vescovi Giuseppe Sciacca, Salvatore Gristina e Salvatore Pappalardo, oltre ai familiari del presule e a una folta rappresentanza del presbiterio diocesano.

«Siamo arrivati all’ultimo atto di questo cammino, nel luogo in cui mons. Vigo è stato figlio e padre, dove ha vissuto e donato tanto di sé – ha dichiarato mons. Raspanti durante il suo intervento –. Resta vivo il ricordo della sua dolcezza, del dialogo fraterno e sincero e del suo essere pastore al servizio degli altri. La sua ricca produzione poetica e spirituale continua a testimoniare la profondità della sua esperienza umana, seminando ancora oggi gratitudine e consolazione».

Un punto di riferimento spirituale e culturale per la comunità

Nato ad Acireale il 4 novembre 1935 e guida della diocesi dal 2002 al 2011 (dopo essere stato anche arcivescovo di Monreale), mons. Pio Vittorio Vigo ha lasciato un’impronta indelebile per la sua straordinaria levatura spirituale, la bontà d’animo, la mitezza e la sensibilità letteraria che hanno caratterizzato i suoi scritti e le sue poesie sacre.

Con la traslazione odierna, le spoglie del beneamato pastore riposano per sempre all’interno della Basilica Cattedrale, accanto alla Cattedra episcopale che ha servito e amato nel corso del suo fecondo ministero.

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