CNA Siracusa: “Con il Post Tour i buyer scoprono l’offerta del territorio”

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Otto buyer provenienti da Stati Uniti, Germania e Portogallo hanno visitato Siracusa, Noto, Avola, Marzamemi e Palazzolo Acreide dal 16 al 18 ottobre. L’occasione è stata la quarta edizione del Post Tour promosso da CNA Siracusa nel programma nazionale CNA di promozione turistica collegato alla fiera internazionale TTG di Rimini. I dati sono di CNA Turismo Siracusa.

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Durante il weekend di promozione territoriale la delegazione ha incontrato i sindaci dei comuni toccati dal percorso e numerose imprese dell’offerta esperienziale: artigianato, enogastronomia, cultura, natura e accoglienza. Il format conferma dunque la sua funzione:

porta gli operatori internazionali fuori dagli spazi fieristici e li mette a contatto diretto con chi costruisce ogni giorno il prodotto turistico della provincia.

L’obiettivo è dare continuità ai contatti avviati e coordinare istituzioni e imprese su una strategia comune di posizionamento sui mercati esteri.

«La quarta edizione conferma che il nostro territorio ha un’offerta esperienziale capace di parlare ai mercati internazionali» dichiara Fabio Salonia, presidente di CNA Turismo Siracusa. «Ringraziamo tutte le imprese che hanno aderito e i sindaci che hanno accolto i buyer. È questa la rete che rende credibile la nostra proposta».

Un ringraziamento particolare va all’Arenella Resort di VOI Hotels per l’ospitalità riservata alla delegazione. È un operatore di primo piano per l’intero territorio e partner di riferimento per iniziative di questo tipo.

«Organizzazione e logistica sono state curate da Valdinoto Tours di Maria Iangliaeva Gallitto, presidente regionale di CNA Turismo» sottolinea Salonia. «La loro professionalità ha garantito un programma intenso e ben calibrato, che ha permesso ai buyer di conoscere davvero le diverse anime della provincia».

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